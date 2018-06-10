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Emeklilere Bayram İkramiyesi Hakkında Yeni Açıklama

Emeklilere bayram ikramiyeleri hakkında Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan son dakika açıklaması geldi.

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Emeklilere Bayram İkramiyesi Hakkında Yeni Açıklama

Emeklilere bayram ikramiyeleri hakkında Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan son dakika açıklaması geldi.

10 Haziran 2018 Pazar 13:47
Emeklilere Bayram İkramiyesi Hakkında Yeni Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan emeklilere bayram ikramiyesi hakkında açıklama geldi.

Düzenlenen bir programda konuşan Bakan Sarıeroğlu şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde bazı cumhurbaşkanı adaylarının emeklilere ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri üzerinden algı operasyonu yapmaya çalıştığına ve yanlış söylemler içinde olduklarına işaret eden Sarıeroğlu, "Bununla ilgili de bir sürü bilgi kirliliği ve algı operasyonları gerçekleştiriliyor. Şu anda emeklilerimizin tamamına net olarak bin lira ikramiye ödemesi gerçekleştirilmiş durumda. Dosya bazlı yaptığımız bir düzenleme bu. Bu dosya bazında her dosyanın bin lira olduğunu belirtmişiz. Burada herkese bin lira yatmış durumda." diye konuştu.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NEDEN FARKLI YATTI

Bakan Sarıeroğlu, ölüm aylığı ödemesi de gerçekleştirdiklerini aktararak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ölüm aylığı bağlarken de dosya bazlı bir çalışma vardır. Kişinin maaşı esastır. Bu maaş üzerinde eşine yüzde 50 oranında, anne ve babasına yüzde 25 oranında çocukları varsa yüzde 25 oranında bu ölüm aylığının dağıtımı söz konusudur. Bunların tamamı Sosyal Güvenlik mevzuatımızda ilgili maddede açıkça yazılmıştır. Bu bayram ikramiyesi ödemesinde de ilk gündem itibaren şunu ifade ettik, hisseleri oranında dul ve yetim aylığı alanlar ki bu emekli maaşı -değildir.  Tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Dul ve yetim aylığı alanlar ilgili kanundaki hisseleri oranında ödemelerini gerçekleştireceğiz. Yine iş kazasına maruz kalan kardeşlerimizin de bu kazalardaki almış oldukları mağduriyet derecesiyle orantılı olarak bu ödemelerin yapılacağını söylemiştik. Yapılan algı çalışmasını kınadığımı özellikle belirmek istiyorum."

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