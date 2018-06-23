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Emeklilere Avans Müjdesi Geldi-İşte Avans Miktarı

Emeklilere avans müjdesi geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre emeklilere avansta yapılan düzenlemeye göre, tüm emekliler asgari ücretin 3 katı kadar faizsiz avans alabilecek.

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Emeklilere Avans Müjdesi Geldi-İşte Avans Miktarı

Emeklilere avans müjdesi geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre emeklilere avansta yapılan düzenlemeye göre, tüm emekliler asgari ücretin 3 katı kadar faizsiz avans alabilecek.

23 Haziran 2018 Cumartesi 10:50
Emeklilere Avans Müjdesi Geldi-İşte Avans Miktarı

Yeni emekli olan vatandaşlara sağlanan avans imkanının kapsamı genişletiliyor.

Emekliye ayrılan ve maaşının bağlanmasını bekleyen vatandaşlara SGK tarafından önemli bir imkan sunuluyor. Emekli olacağı kesinleşen vatandaşlara, maaş bağlanana kadar ihtiyaçlarını gidermesi için avans veriliyor. Böylece maaş için gün sayanlar 'avans' ödemesi sayesinde vatandaşlar rahat nefes alıyor.

Avans miktarı ise bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katı miktarını geçmemek şekilde belirleniyor. Yeni emekli bu sayede 4 bin 809 liraya kadar SGK'dan avans ödemesi alabiliyor. Maaşının bağlanmasını bekleyenlerin imdadına yetişen avans formülünün, mevcut emeklilere de uygulanması bekleniyor. Bu konuda çalışmalar SGK tarafından yürütülüyor.. Yeni düzenleme kanunlaşırsa, tüm emekliler maaşının 3 katına kadar avans alabileek. Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü edinilen son dakika bilgileri arasında. Tasarıya göre; isteyen emeklilere SGK avans verecek. Emekliler, SGK'ya yazılı olarak başvurusunu yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.

FAİZ YOK

Emekli aldığı avansı faizsiz olarak küçük taksitlerle geri ödemesi yapılacak. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin TL alabilecek. Bu paranın geri ödemesini de 36 ay vadede ayda 166 lira 67 kuruş taksitle yapabilecek. Böylece emekliler rahat bir nefes alacak. Halen bankadan nakit ihtiyacı için kredi kullanan emekli, hem faiz hem de masraf yüküyle karşı karşıya kalıyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında ise SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Emeklilik başvurusunda bulunan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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