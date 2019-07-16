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Emekliler DİKKAT! Bunu yapanın maaşına 1000 TL ek gelir...

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası milyonlarca emeklinin maaşlarına zam geldi. Emekliler yarından itibaren zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Emekli zamları sonrası bankalar da emekliler için promosyon yarışına girdi. Bu promosyonla birlikte emekli maaşlarına 1000 ek gelir yansıyacak.

Emekliler DİKKAT! Bunu yapanın maaşına 1000 TL ek gelir...

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası milyonlarca emeklinin maaşlarına zam geldi. Emekliler yarından itibaren zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Emekli zamları sonrası bankalar da emekliler için promosyon yarışına girdi. Bu promosyonla birlikte emekli maaşlarına 1000 ek gelir yansıyacak.

16 Temmuz 2019 Salı 15:16
Emekliler DİKKAT! Bunu yapanın maaşına 1000 TL ek gelir...

Takvim'in haberine göre; emekliye pek çok özel imkan sunan bankalar, promosyon miktarını da bin liraya kadar çıkardı. Parayı almak için 3 yıl maaş sözü veriliyor. İşte banka banka emekli promosyon şartları...

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI 2019 NE KADAR?

Emekli maaşına 1000 TL gelir İşte emekli maaşlarına ek gelir getirecek olan promosyon ödeyen bankalar;

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşına 1000 TL gelir. 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor.

FİBABANKA EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşına 1000 TL gelir Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşına 1000 TL gelir 450 liraya varan ödeme yapıyor. Maaşı tek tuşla çekme, kredilerde özel faiz oranı gibi imkanlar sağlıyor.

ING EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşına 1000 TL gelir 900 liraya varan ödeme yapıyor. 450 liraya varan nakit ödeme kazanan emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250 lira, bir arkadaşını ING'ye getirip 150 lira ve ING Mobil ile 50 lira kazanıyor. 

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşına 1000 TL gelir 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşına 1000 TL gelir. Emekli maaşını taşıyıp herhangi bir bankacılık ürününü kullananlara 700 liraya varan ödeme veriyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere 125 lira ödüyor.

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşına 1000 TL gelir 450 liraya varan ödeme yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira veriyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşına 1000 TL gelir. 450 liraya varan ödeme yapıyor. En az 1 otomatik fatura talimatı verene 550 lira daha ödüyor. Böylece maaşa göre 850, 925 ya da bin lira alınıyor. Emekli müşteri getiren de 100 lira nakit kazanıyor.

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