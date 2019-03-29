Emekliler Dikkat! Banka Promosyonları İle İlgili Haber! Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?

Bankalar da 12.5 milyon emekliyi müşterisi yapmak için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bazı bankalar emekli müşterilerine hesap işletim ücreti muafiyeti sağlarken, ATM’lerden ücretsiz para çekimi gibi fırsatlar sunan bankalar da var. İşte bazı kampanya örnekleri...

PEŞİN ÖDENİYOR

● Ziraat Bankası: 1000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL, 1000 TL ile 2 bin TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL, 2 bin TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Tabi 3 yıl boyunca bankayla çalışacağınızı taahhüt etmeniz gerekli.

● Denizbank: 3 yıl süreli taahhüt veren emekliler 450 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor. Emeklilere özel kredi kartı hazırlayan banka, emeklileri kendileriyle çalışmaya yönlendiren müşterilere de her emekli için 100 TL kazandırıyor. Ayrıca tüm banka borçlarını ve emekli maaşını Denizbank’a transfer edenlere, kefilsiz ve 60 ay vadeli kredi veriyor. Otomatik ödeme talimatı verenlere doğalgaz faturasında yüzde 10 indirim gibi uygulamaları da bulunuyor.

NASIL TAŞINIR?

Emekli maaşı aldığı bankayı değiştirmek isteyenler, öncelikle çalışmak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmalı. Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) İl Müdürlüğü’ne gidip maaşı taşımak istediğine dair dilekçe vermeli.Ayrıca e-Devlet’ten SGK’nın internet sitesine girip, dilekçeyle banka değişikliği talep edilebilir.

Promosyon alsanız bile şu anki bankanızı değiştirmeniz mümkün. Bu durumda peşin olarak aldığınız promosyonun kalanını geri ödemelisiniz. Örneğin 3 yıllık anlaşma yaptınız ve 450 lira nakit promosyon aldınız. 1 yıl sonra bankayı değiştirmek istediğinizde 300 TL’yi iade etmeniz gerekiyor. Buna karşılık yeni bankanız size maaşınıza göre başta peşin promosyon ödeyecektir.

DÜŞÜK FAİZ AVANTAJI

● ING Bank: Maaşını taşıyanlara hem 450 TL’ye varan nakit promosyon hem de 3 Otomatik Fatura Talimatı’na 150 TL ek nakit promosyon veriyor. Banka ayrıca, 60 ay yüzde 1.59’dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. Türkiye ’deki tüm banka ATM’lerinden maaşı ücretsiz çekme ve vadesiz mevduat hesapları için hesap işletim ücreti ödemeden işlem yapma imkanı sunuyor.

● Akbank: Emeklilere 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM’lerden ayda 2 kez ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sağlıyor. Banka emeklilerden hesap işletim ücreti de almıyor.

● İş Bankası: 450 TL’ye varan promosyon ödemeleri yapan banka, kredi kartları için yıllık ücret almıyor. Vadeli mevduata ve kredilere özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları da sağlıyor

TÜM ATM'LER ÜCRETSİZ

● Şekerbank: 450 liraya varan promosyon veren banka otomatik ödeme talimatı verenlere 150 lira daha hediye ediyor. Ücretsiz havale ve EFT, hesap işletim ücreti muafiyeti, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş hizmeti gibi imkanlar sunuyor. Diğer tüm banka ATM’lerinden ücretsiz nakit çekim yapma olanağı sağlıyor.

● Garanti Bankası: Promosyon olarak 450 liraya varan ödeme yapan banka, paramatiklerde maaşları tek tuşla çekme imkanı ve kredilerde indirimli faiz oranı sağlıyor. Ayrıca emeklilere özel indirimli faiz oranlarıyla gelir belgesiz destek, oto ve mortgage kredileri sunuyor.

● Yapı Kredi: 450 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak 200 TL puan ödülü veriyor. Mobil şube, internet şubesi, müşteri iletişim merkezi ve ATM’lerden ücretsiz havale imkanı sunan banka, doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerinden de 1 yıl boyunca ücretsiz faydalanma fırsatı sunuyor.

● TEB: Emeklilere 450 liraya varan ödeme yapıyor. Hesap işletim ücreti ve kredi kartına ücret muafiyeti getiren banka, özel faizli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi de sunuyor. Ayrıca ATM’lerden yüksek çekim limiti imkanı da veriliyor.