Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 27°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
90346
ALTIN
248.487
DOLAR
5.8643
STERLIN
7.4122
EURO
6.5566

Emekli ve memurun Temmuz zammı ne kadar olacak ?

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz zammına çevrildi. Enflasyon tahminlere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.5, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 7.5 civarında olacak.

Emekli ve memurun Temmuz zammı ne kadar olacak ?

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz zammına çevrildi. Enflasyon tahminlere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.5, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 7.5 civarında olacak.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:56
Emekli ve memurun Temmuz zammı ne kadar olacak ?

Yaklaşık 12,3 milyon emeklinin ve 3 milyona yakın memurun gözü Temmuz zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ilk yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.

YÜZDE 6,5 OLMASI BEKLENİYOR

TÜİK tarafından açıklanan 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamında TÜFE artışı yüzde 0,95 oldu. Bu artışla birlikte ilk 5 aydaki enflasyon rakamı da yüzde 4,99 olmuş oldu. Tahminlere göre ise Haziran ayı enflasyon rakamı ile birlikte 2019'un ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 6,5 seviyelerinde olması bekleniyor. Eğer enflasyon yüzde 4'ün üzerinde olursa aradaki fark memur ve memur emeklilerinin maaşlarına enflasyon farkı olarak yansıtılacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri yüzde 7,5 civarında bir zam alacak.

EK ÖDEMELER ARTACAK

Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak. Eğer memur maaş katsayısındaki artış Temmuz'da tahmin edildiği gibi yüzde 7,5 olursa, yeni sınır bin 224 lira 81 kuruştan bin 316 lira 67 kuruşa ulaşacak. Yani maaşı bin 316 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek. Örneğin; net maaşı bin lira olan bir SSK emeklisi bin 50 lira alıyorken; Temmuz zammı yüzde 6,5 olursa net maaşı bin 65 liraya, eline geçecek para bin 118 liraya çıkacak.

KESİN RAKAM TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

İlk 5 aylık enflasyon rakamının belli olması ile birlikte emeklilere ve memurlara yapılacak zam oranı da netleşmeye başladı. TÜİK tarafından açıklanan 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre ilk 5 aydaki enflasyon yüzde 4,99 olarak belirlendi. Yani emeklilere bugün zam yapılsa bu zam oranı yüzde 4,99 olarak belirlenecek. Ancak bu orana 2019 Haziran ayı enflasyon rakamı da eklenecek. Haziran ayı enflasyon rakamının da belli olmasının ardından emeklilere ve memurlara yapılacak 2019 Temmuz zammı da tam olarak netleşmiş olacak.

3 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Emekli ve memurlara yapılacak 2019 Temmuz zammı TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamını açıklaması ile belli olacak. 2019 Haziran ayı enflasyon rakamının ise TÜİK tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklaması öngörülüyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
emekli memurun temmuz zammı kadar olacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yumurta fiyatlarının neden ucuzladığı belli oldu
Yumurta fiyatlarının neden ucuzladığı belli oldu
Vatandaşı Sevindiren İndirim Haberi Geldi!
Vatandaşı Sevindiren İndirim Haberi Geldi!
İTO Açıkladı! 38 Ürünün Fiyatı Düştü
İTO Açıkladı! 38 Ürünün Fiyatı Düştü

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim