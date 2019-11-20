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Emekli ve memura Ocak zammı! 2020 Ocak zammıyla en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekli ve memura Ocak zammı! 2020 Ocak zammıyla en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

5.2 milyon memur ve emekliye Ocak'ta yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 1.82 enflasyon farkı göründü. Peki beklenti anketindeki tahmin gerçekleşirse en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler kpsscafe.com.tr'de...

Emekli ve memura Ocak zammı! 2020 Ocak zammıyla en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

5.2 milyon memur ve emekliye Ocak'ta yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 1.82 enflasyon farkı göründü. Peki beklenti anketindeki tahmin gerçekleşirse en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler kpsscafe.com.tr'de...

20 Kasım 2019 Çarşamba 09:42
Emekli ve memura Ocak zammı! 2020 Ocak zammıyla en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
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Ocak'ta memurlara ve memur emeklilerine yüzde 4 zam ve enflasyon farkı göründü.

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak'ta fark alması için 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyor.

Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde, 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.18 oldu.

Bu tahmine göre, 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 6.82 olacak ve memurlara ve emeklilerine yüzde 1.82 fark oluşacak.

Ocak zammı da bu durumda yüzde 5.82'ye ulaşacak.

Tahmin gerçekleşirse, en düşük memur emeklisi aylığı aile yardımı dahil 2 bin 522 liradan 2 bin 669 liraya yükselecek.

Aile yardımı hariç en düşük memur aylığı da yüzde 5.82 artışla 3 bin 334 liradan 3 bin 528 liraya ulaşacak.

Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 5.31 çıktı.

Buna göre de memurlara ve memur emeklilerine şu ana kadar yüzde 0.31 fark oluştu.

Bu fark, Kasım ve Aralık enflasyonuna göre artacak ya da azalacak.

Memurlar ve emekliler 3 Ocak'ta kesin zam oranlarını öğrenecek.


Son Güncelleme: 20.11.2019 09:49
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