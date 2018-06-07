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Emekli Maaşlarının Hesaplara Yatacağı Tarihler Belli Oldu

Milyonlarca emeklinin büyük bir merakla beklediği haber az önce geldi. Yapılan açıklamada emekli maaşlarının bayramdan önce yatacağı tarih duyuruldu.

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Emekli Maaşlarının Hesaplara Yatacağı Tarihler Belli Oldu

Milyonlarca emeklinin büyük bir merakla beklediği haber az önce geldi. Yapılan açıklamada emekli maaşlarının bayramdan önce yatacağı tarih duyuruldu.

07 Haziran 2018 Perşembe 14:00
Emekli Maaşlarının Hesaplara Yatacağı Tarihler Belli Oldu

Milyonlarca emeklinin büyük bir merak ve heyecanla beklediği haber az önce geldi. Yapılan açıklamada emekli maaşlarını yatacağı gün açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada maaşların ne zaman yatacağını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan Bayramının 15-17 Haziran 2018 tarihlerine rastlaması nedeniyle öne aldığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ödemesi ise şu şekilde olacaktır: 5, 7 ve 9 olanlara 11 Haziran 2018; 1, 3 ve 8 olanlara 12 Haziran 2018; 0, 2, 4 ve 6 olanlara 13 Haziran 2018.

İKRAMİYELER HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri, hükümet tarafından müjdesi verilen bayram ikramiyelerini bugün almaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

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