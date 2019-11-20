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Emekli maaşında 1.000 lira tartışması

Türkiye'de 12.5 milyon emekli var. Emekli maaşları dün Başkan Tayyip Erdoğan'ın gündemindeydi. Çünkü bir süredir CHP sözcüleri bin liranın altında maaş alındığı iddiasını dile getirip bunun üzerinden siyaset yapıyor, rakamları çarpıtıyor. İşte o tartışmaya sebep olan rakamlar ve yapılan seyyanen zam...

Emekli maaşında 1.000 lira tartışması

Türkiye'de 12.5 milyon emekli var. Emekli maaşları dün Başkan Tayyip Erdoğan'ın gündemindeydi. Çünkü bir süredir CHP sözcüleri bin liranın altında maaş alındığı iddiasını dile getirip bunun üzerinden siyaset yapıyor, rakamları çarpıtıyor. İşte o tartışmaya sebep olan rakamlar ve yapılan seyyanen zam...

20 Kasım 2019 Çarşamba 09:50
Emekli maaşında 1.000 lira tartışması

Türkiye'de 12.5 milyon emekli var. Daha doğrusu bu sayıda dosyadan maaş ödeniyor.

Bu sayının içinde emekliler ve vefat edenlerin hak sahipleri var. Emekli maaşları dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündemindeydi. Çünkü bir süredir CHP sözcüleri bin liranın altında maaş alındığı iddiasını dile getirip bunun üzerinden siyaset yapıyor, rakamları çarpıtıyor.

Geçtiğimiz yıl özellikle 3600 günle kısmi emekli olan ya da malulen emekli olan bazı sigortalıların maaşları bin liranın altında kalmıştı. Çıkarılan bir yasa ile bu maaşlara seyyanen zam yapıldı. Böylece 2019 yılıyla birlikte en düşük emekli maaşı bin liranın üzerine çıkarıldı. Temmuz zammıyla da en düşük maaş SSK'lılar için 2000 sonrasında 1.182 liraya, 2000 öncesinde emekli olanlar için ise 1.982 liraya yükseldi.


ÇARPITILAN DURUM

12.5 milyon dosyanın içinde bin liranın altında maaş alanlar da var. Bunlar ölüm maaşı alan eş ve çocuklar. Çünkü maaş bunlar arasında pay ediliyor. Örneğin; eğer eş tek başına hak sahibi ise maaşın yüzde 75'ini alıyor. Eğer çocukları varsa bu kez çocuklar yüzde 25, eş yüzde 50 oranında hak sahibi oluyor.

50 YAŞ YETİYOR!

Son günlerde tartışılan emeklilik yaşı da çarpıtılarak kafalar karıştırılıyor. Bugün Türkiye'de 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, yani kendilerine EYT'li diyen grup, erkeklerde 44-58, kadınlarda ise 38- 56 yaş arasında işe girdikleri tarihe göre emekli oluyor. Yani şartları tutan kişiler şu anda 40'lı ve 50'li yaşlarda emekli olabiliyor. Emeklilik yaşı 9 Eylül 1999 sonrası işe girenler için ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 oldu.

Bu yaşlar bile birçok ülkeden aşağıda bulunuyor.

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emekli maaşında lira tartışması
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