Emekli maaşı alanlar ve 2020 yılı emekli maaşı alacaklar dikkat! Hem maaşınız gidebilir hem de borçlu olabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu'na emekli olmak için her yıl binlerce kişi başvuru yapıyor. Emekli olmak için SGK'ya başvuru yapan vatandaşlar arasında bazıları son zamanlarda tanıdıkları vasıtasıyla çalışmadıkları halde eksik primlerini yatırtıyor. Bu da emekli maaşı almalarında büyük bir riks ortaya çıkarıyor.

EMEKLİ MAAŞINA BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE PRİMLERİNİZİ KONTROL EDİN

Son yıllarda binlerce emekli adayı emekli maaşı almak için prim günlerinin dolmasının ardından SGK'nın yolunu tutuyor. SGK'nın yolunu tutan emeklilerin emekli olması için memurlarda işlemlerini gerçekleştirerek vatandaşların emekli maaşı almasını sağlıyor.

PRİM ÖDEMEK YETMİYOR! FİİLİ OLARAK ÇALIŞMANIZ GEREK!

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan incelemede primlerin ödense de fiili çalışma yapılmadığı için yıllarca aldığınız emekli maaşını devlete iade etmek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca hem maaşınızdan olursunuz hem de emekli maaşınızı geri ödemeniz gerektiği için borçlu. Bu yüzden uzmanlarda fiili olarak çalışılması gerektiği yoksa bu durumda bir çok emekli adayının sıkıntı yaşayacağını dile getirdi.

EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNDEN ÇOK SAHTEKARLIKLAR DÖNÜYOR

Türkiye İşçi Memur Bağ-Kur Emeklileri Derneği Genel Başkanı Hamdi Öz tarafından bu konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Prim ödenmiş bu ya da şu sebeple. Demekki birçok sahtekarlıklar yapılıyor. Bu sahtekarlıkları kurumun önlemesi gerekiyor." dedi.

Emeklilerin bu duruma nasıl düştüğünü açıklayan uzmanlar, bu duruma düşmenin iki sebebi olduğunu, ilk sebebin işçiler çalışmadığı halde prim ödemelerini bir firma üzerinden gösteriyor. İkincisi ise işverenlerin teşvik almak için, primleri az ödemek için yaptıkları sahtecilik.

SGK UZMANLARI UYARI YAPTI



Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya bu durumla alakalı yaptığı açıklamada, "İş yerlerinde akrabalarını ya da yakınlarını, arkadaşlarını çalışmadığı halde işverneler sigortalı gösteriyor. Bu suçtur. Yada işveren primleri gösteriyor ama ödemiyor. Çalışanlar primleri ödenmediğini E-devlet üzerinden kontrol ettiklerinde prim ödemeleri yanındaki kırmızı kutucuk olup olmadığını kontrol edecek çünkü kurum ödeme alınmadığı takdirde oraya ikaz uyarısı koyuyor." dedi.

EMEKLİ MAAŞI ALDIKTAN SONRA BORÇLU OLMAMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR

Emekli olduktan sonra binlerce kişinin başına gelen mağduriyetin başınıza gelmemesi için öncelikle şu şartları yerine getirmeniz gerekiyor:

- İşveren tarafından ödenen primlerin kesin ödendiğin emin olunması gerekiyor.

-E-devler sayfasında bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan kırmızı uyarıları takip etmeniz gerekiyor.