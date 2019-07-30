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Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu!

Emekli vatandaşlara yılda iki kez bin TL'lik bayram ikramiyesi ödeniyor. Kurban Bayramı'na sayılı gün kala, milyonlarca vatandaşın gözü ikramiye ödeme tarihine çevrildi.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu!

Emekli vatandaşlara yılda iki kez bin TL'lik bayram ikramiyesi ödeniyor. Kurban Bayramı'na sayılı gün kala, milyonlarca vatandaşın gözü ikramiye ödeme tarihine çevrildi.

30 Temmuz 2019 Salı 14:34
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu!

Emekli ikramiyeleri 5-9 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatacak. Kurban Bayramı için emekli ve hak sahiplerine yaklaşık 12 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek. Ödemelere ilişkin kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

Emekli vefat etmişse, eş ve çocuklara hisse oranına göre ikramiye paylaştırılıyor
Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesini emekliler ve maluller tam olarak alıyor. Eğer emekli vefat etmişse, ikramiyeden hak sahibi eş ve çocukları da yararlanıyor. Bu kişiler ikramiyelerden hisseleri oranında alıyor. Ödeme hisse oranları doğrultusunda paylaştırılıyor. Vefat eden emeklinin aylığını sadece eşi alıyorsa ve hisse oranı yüzde 75 ise eşe yapılacak bayram ikramiyesi ödemesi 750 lira olarak ödeniyor.

Eğer eşin yüzde 50, 2 çocuğunun yüzde 25'er hissesi varsa, eşin ikramiyesi 500 lira, çocuklarınki ise 250'şer lira ödeme yapılıyor. Bu durumda yılda 2 kez eşe 500 lira, çocuklara da 250'şer lira ödeniyor. Maaşı 600-999 lira arasında olan 220 bin emeklinin geliri de bin liraya çıkarılırken, bin liranın altında bayram ikramiyesi alan tek bir vatandaş kalmayacak.

Temmuz ve ağustos hem çalışan hem de emekliler için bereketli aylar oldu. Temmuz ayında memur emeklileri maaşlarının yanı sıra zam farkını alırken, SSK ve Bağ-Kur'lulara zamlı maaşlar ödendi. Bu ay Bayram ikramiyesi ile birlikte, 5.2 milyon kamu çalışanı ve emeklisinin gelirini artıran, sosyal haklarını iyileştiren toplu sözleşme görüşmeleri tamamlanacak.

Bayram ikramiyesi için herhangi bir başvuruya ihtiyaç bulunmuyor. Emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyesi aylık aldıkları hesaba yatırılmak suretiyle bir başvuruya gerek kalmaksızın ödeniyor. İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ikramiye yatıyor. Bu kapsamdaki ödemeler sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanıyor. Kişinin yüzde 50 oranında iş göremez olduğu tespit edilmişse, 500 lira bayram ikramiyesi ödenecek.

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emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu
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