Elmadağ Belediyesi İle Hizmet-İş Sendikası Arasında İmzalanan TİS İle İşçilere %30 Zam!

25 Mart 2019 tarihinde Elmadağ Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

Toplu iş sözleşmesi imza törenine Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, , Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Hizmet-İş Sendikası Ankara 5 No.lu Şube Başkanı Murat Demirtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Davut Gündoğan, üyeler ve basın mensupları katıldı.

İmza töreninde konuşan Genel başkan Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmesi ile hakkaniyetli ve dengeli bir artış sağlandığını belirtti.

“Toplu sözleşme uygulanabilir olmalı”

Toplu iş sözleşmesinin uygulanabilir olması gerektiğini belirten Arslan, “Ücretler ve diğer haklar zamanında ödenebilmeli, emekçiler ve belediyeyi zor durumda bırakmamalıdır. 2 yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesi ile enflasyonun 2 puan üzerinde artış sağlanmış, üst ve alt gruptakiler arasındaki makas gözetilerek bir düzenleme yapılmıştır. Sözleşmemiz, ücret artışları enflasyonun üzerinde, hakkaniyetli ve uygulanabilir bir sözleşmedir” dedi.

Belediye Başkanı’na Teşekkür!

Arslan, 696 sayılı KHK ile belediyenin şirketine geçen emekçiler için yaptığı ücret düzenlemesinden dolayı başkan Şahin’e teşekkür etti.

696 sayılı KHK’ya göre, kadroya geçen işçiler için 2020 yılının Ekim ayına kadar asgari ücret artı yüzde 4’lük bir artış öngörüldüğünü hatırlatan Arslan, şunları kaydetti: “Elmadağ belediye Başkanı Gazi Bey, iş sözleşmelerini dikkate alarak yeni asgari ücretin üzerine yüzde 10, 20 ve 30’luk bir artış ve bunun üzerine yüzde 4’lük bir artış yapılmak suretiyle bir ayarlama yapmıştır, Temmuz ayında bir yüzde 4’lük artış daha yapılacak. Sayın Şahin’e, arkadaşlarımızın sıkıntılarının bilincinde olarak yaptığı artıştan dolayı teşekkür ediyorum.”

“Taşeron sisteminin sona ermiş olması önemlidir”

Arslan, “Önemli olan taşeron sisteminin sona ermiş olmasıdır. Artık yerel hizmetler belediyelerimizin kendi çalışanlarıyla yapılacak. İŞKUR üzerinden eleman alımı yapılabilecek, ancak taşeron çalıştırma söz konusu olmayacak” dedi.

Arslan, taşeron emekçilerine kadro verilmesinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.



“HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ hakkaniyet içerisinde hizmet ediyor”

Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin de taşeron emekçilerin kadroya geçmesinde kanunen emeği olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederek başladığı konuşmasında, HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikasının işçileri düşünürken, ülkeyi de düşündüğünü belirterek, “HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası hakkaniyet ölçüsü içerisinde hizmet ediyor” dedi.