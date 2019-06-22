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Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı

Ticaret Bakanlığı'nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre bazı eşyalardaki taksit 18 aya çıktı. Ticaret Bakanlığı bazı eşyalara ilişkin taksit sayılarındaki değişikliği Resmi Gazete’de duyurdu.

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı

Ticaret Bakanlığı'nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre bazı eşyalardaki taksit 18 aya çıktı. Ticaret Bakanlığı bazı eşyalara ilişkin taksit sayılarındaki değişikliği Resmi Gazete’de duyurdu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:48
Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirası'nın üstünde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında altı ay, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında on sekiz ay olarak uygulanacak.

Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi dört ayı geçmeyecek. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamayacak.

Daha önceki değişiklikte ise uygulanan kural şöyleydi:

Birinci fıkradaki süre; ses ve görüntü sistemleri satışları ile fiyatı üç bin Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında üç ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay, fiyatı üç bin Türk Lirasının altında olan televizyon satışlarında dokuz ay olarak uygulanır.

Perakende işletmelerce kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz.

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elektronik beyaz eşyada taksit sayıları arttı
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