Elektronik kitap, dergi ve gazeteye yüzde 18 KDV zammı

E-kitap ve e-dergide Katma Değer Vergisi (KDV) oranı % 18'e yükseltildi. Karar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Elektronik ortamda satışa sunulan e-gazete ve e-kitapta KDV oranı % 1'den % 18'e, e-dergide ise % 8'den % 18 oranına yükseltildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan karar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Vergi oranlarındaki değişikliğe ilişkin karar, KDV kanununun 28. maddesinin cumhurbaşkanına verdiği yetki doğrultusunda alındı.
Kararda, "Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.)" dendi. Söz konusu (a) bendindeyse "Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, yüzde 18" ifadelerine yer verildi.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Anca vergi yükseltin
Bence yakın zamanda artık Türkiye'de halk sarı yeleği giyip artık isyanı başlatacak o zaman milletvekileri bakalım ne yapacak
Ayaklanma şart oldu.
Devrimci rumuzlu vatandaş ne olacak milletvekillerini yine el üstünde tutacaklar.
Allah cunuzdan cocuqnzdan neslinizi devam ettirecek her bireyden hem bu dünyada hem öbür dünyada bu milletin ahını size birakmasn
DUNYADKI HEMEN HEMEN HER DEVLETIN YONETICILERININ KILASIK DEVLET YONETIMI.ILK ONCE DEVLETIN HAZINESI BITMEZ SANIRLAR. HAZINE SUYUNU CEKINCE GARIBAN MILLETIN SIRTINA YUKLENIRLER. MILLETINDE ELINDEKI AVUCUNDAKI BITINCE DEVLET DEVLET OLMAKTAN CIKIVERIR SONRA. NEDEN BASA GELEN YONETICILER DEVLETI KALKINDIRACAK HAMLELER YAPMAZ ANLAM VEREMIYORUM.