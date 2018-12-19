Elektronik kitap, dergi ve gazeteye yüzde 18 KDV zammı

E-kitap ve e-dergide Katma Değer Vergisi (KDV) oranı % 18'e yükseltildi. Karar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Elektronik ortamda satışa sunulan e-gazete ve e-kitapta KDV oranı % 1'den % 18'e, e-dergide ise % 8'den % 18 oranına yükseltildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan karar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Vergi oranlarındaki değişikliğe ilişkin karar, KDV kanununun 28. maddesinin cumhurbaşkanına verdiği yetki doğrultusunda alındı.

Kararda, "Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.)" dendi. Söz konusu (a) bendindeyse "Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, yüzde 18" ifadelerine yer verildi.

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