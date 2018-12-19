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Elektronik kitap, dergi ve gazeteye yüzde 18 KDV zammı

E-kitap ve e-dergide Katma Değer Vergisi (KDV) oranı % 18'e yükseltildi. Karar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Elektronik kitap, dergi ve gazeteye yüzde 18 KDV zammı

E-kitap ve e-dergide Katma Değer Vergisi (KDV) oranı % 18'e yükseltildi. Karar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

19 Aralık 2018 Çarşamba 10:50
Elektronik kitap, dergi ve gazeteye yüzde 18 KDV zammı

E-kitap ve e-dergide Katma Değer Vergisi (KDV) oranı % 18'e yükseltildi. Karar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Elektronik ortamda satışa sunulan e-gazete ve e-kitapta KDV oranı % 1'den % 18'e, e-dergide ise % 8'den % 18 oranına yükseltildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan karar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Vergi oranlarındaki değişikliğe ilişkin karar, KDV kanununun 28. maddesinin cumhurbaşkanına verdiği yetki doğrultusunda alındı.

Kararda, "Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.)" dendi. Söz konusu (a) bendindeyse "Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, yüzde 18" ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.12.2018 17:02
Anahtar Kelimeler:
elektronik kitap dergi gazeteye yüzde kdv zammı
Yorumlar
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Mary Gedel 6 saat önce

Anca vergi yükseltin

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Devrimci 6 saat önce

Bence yakın zamanda artık Türkiye'de halk sarı yeleği giyip artık isyanı başlatacak o zaman milletvekileri bakalım ne yapacak

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Boşbeyin 6 saat önce

Ayaklanma şart oldu.

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Mehmet 6 saat önce

Devrimci rumuzlu vatandaş ne olacak milletvekillerini yine el üstünde tutacaklar.

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akp c 6 saat önce

Allah cunuzdan cocuqnzdan neslinizi devam ettirecek her bireyden hem bu dünyada hem öbür dünyada bu milletin ahını size birakmasn

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Muhammet Güler 4 saat önce

DUNYADKI HEMEN HEMEN HER DEVLETIN YONETICILERININ KILASIK DEVLET YONETIMI.ILK ONCE DEVLETIN HAZINESI BITMEZ SANIRLAR. HAZINE SUYUNU CEKINCE GARIBAN MILLETIN SIRTINA YUKLENIRLER. MILLETINDE ELINDEKI AVUCUNDAKI BITINCE DEVLET DEVLET OLMAKTAN CIKIVERIR SONRA. NEDEN BASA GELEN YONETICILER DEVLETI KALKINDIRACAK HAMLELER YAPMAZ ANLAM VEREMIYORUM.

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