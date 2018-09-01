Elektrik ve doğalgaza büyük zam!..

Doğalgaz fiyatlarına konut kullanımlarında % 9, sanayi kullanımlarında % 14 zam geldi. Elektrik fiyatlarına ise % 15 oranında zam yapıldı.

BOTAŞ, doğalgaz satış tarifelerinde yeni ücretleri belirledi. Belirlenen yeni ve zamlı fiyatlara göre konutlar için doğalgaz fiyat tarifesine % 9 oranında zam yapıldı.

Doğalgazda sanayi tarifesi ise % 14 artırıldı.

EPDK'DAN YENİ TARİFE

Bu arada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) elektrik fiyat tarifelerini yayınladı. Normalde elektrik fiyatları için üç ayda bir tarife yenileyen EPDK, Ekim 2018 yerine 1 Eylül 2018 tarihi itibarıyla tarifeleri yeniledi.

Yeni açıklanan tarifelere göre elektrik fiyatlarına % 14.6 ile % 16.2 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Elektrikte tek zamanlı tarife fiyatı % 15 arttırılırken, üç zamanlı tarifede gündüz % 15, gece % 16.2, puant saatler için ise % 14.6 artışa gidildi.

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