Elektrik ve Doğalgaz Zamları İçin Flaş Çağrı!

ABD ile yaşanan yaptırım krizi ile birlikte yükselen döviz kuru Rahip Brunson'ın tahliye edilip ülkesine gönderilmesinden sonra bir nebze olsun gerilerken, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ittifakı bozması ile tekrar hareketlenerek yükselmeye başladı. Tüm bu gelişmeler sonunda yerinde duran tek şey zamlar oldu.

Elektrik ve doğalgaza art arda gelen zamlar resmen vatandaşın belini büktü.

Enflasyonla Top Yekün Mücadele programı kapsamında 500'den fazla firma %10 indirim uygulayarak ekonomiye can vermeye çalışırken Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu “Devlet zamların en azından bir bölümünü geri alarak enflasyonu düşürme yolunda işaret fişeğini ateşlemeli” ifadelerini kullandı.

ZAM YÜZDE 150 İNDİRİM YÜZDE 10

Birçok sektör Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında % 10 indirim kampanyası başlatırken, vatandaşlar "Yetmez. Zam % 150, indirim % 10” diye tepkilerini dile getirdi. Fırıncısından sanayicisine kadar her alandaki üretici de maliyet artışlarının altından kalkmakta zorlandıklarını ifade ederek zam yapmak zorunda olduklarını söyledi. Üreticinin serzenişini ve zam çağrısına hak veren Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, sanayicinin en büyük gider kalemi olan enerjide indirim yapılmasıyla enflasyonla mücadeleye en büyük desteği devletin verebileceğini söyledi. Elektrik fiyatına sadece son üç ayda % 29,5 zam geldiğini hatırlatan Aydın Ağaoğlu "Devlet, doğalgaz ve elektrik zamlarından en az birinin geri alınmasınını sağlayarak üreticiye en büyük desteği verecektir. Enflasyonla savaşta işaret fişeği bu indirim olacaktır. Çünkü sanayicinin elektrik faturası yılbaşına göre yüzde 135'e varan oranlarda arttı" değerlendirmesinde bulundu.

DOLAR YÜKSELİNCE ZAM VAR, DOLAR DÜŞÜNCE İNDİRİM YOK

Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu, dolar kurunun 7 liraya çıktığı sıralarda kurun 7,5 lira olacağını hesaplayarak olmayan değere göre zam yapanların "Ne yapalım, dolar arttı" dediğini, fakat dolar kuru 6 liranın altına düştüğünde hiç seslerinin çıkmadığını belirterek "Adam tarladan çıkan mahsulle bir şey üretiyor, dolar çıktı diye fiyatını 5 liradan 12 liraya çıkarıyor, şimdi yüzde 10 indirim mi yapacak? Alsın başına çalsın o indirimi. Zaten vatandaş her şeyin farkında. Şikâyet ediyor, itiraz ediyor. Türkiye'ye vurulmak istenen ekonomik darbeye hizmet edenleri de ‘fırsatçı' ve vurguncu' olarak damgalıyor" şeklinde konuştu.

Kaynaklar; İHA

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