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Elektrik sekiz ayda yüzde 12 zamlandı : Hangi Ev Aleti Ne Kadar Elektrik Tüketiyor?

2018 Ocak ve 2018 Ağustos arasında elektriğe toplam %12 zam geldi. Yıllık 2 bin 150 kilovat elektrik tüketen bir konutun vergiler hariç elektik masrafı yıl baz alındığında 885 liradan 991 liraya yükseldi. Derin dondurucu ise en çok elektrik tüketen demirbaş olarak liste başında yer alıyor. Kurban Bayramını idrak edeceğimiz şu günlerde vatandaşlar kurbanlarını kesip etleri derin dondurucuya atacak ve elektrik maliyeti katlanacak.

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Elektrik sekiz ayda yüzde 12 zamlandı : Hangi Ev Aleti Ne Kadar Elektrik Tüketiyor?

2018 Ocak ve 2018 Ağustos arasında elektriğe toplam %12 zam geldi. Yıllık 2 bin 150 kilovat elektrik tüketen bir konutun vergiler hariç elektik masrafı yıl baz alındığında 885 liradan 991 liraya yükseldi. Derin dondurucu ise en çok elektrik tüketen demirbaş olarak liste başında yer alıyor. Kurban Bayramını idrak edeceğimiz şu günlerde vatandaşlar kurbanlarını kesip etleri derin dondurucuya atacak ve elektrik maliyeti katlanacak.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:19
Elektrik sekiz ayda yüzde 12 zamlandı : Hangi Ev Aleti Ne Kadar Elektrik Tüketiyor?

2018 Ocak ve 2018 Ağustos arasında elektriğe toplam %12 zam geldi. Yıllık 2 bin 150 kilovat elektrik tüketen bir konutun vergiler hariç elektik masrafı yıl baz alındığında 885 liradan 991 liraya yükseldi. Derin dondurucu ise en çok elektrik tüketen demirbaş olarak liste başında yer alıyor. Kurban Bayramını idrak edeceğimiz şu günlerde vatandaşlar kurbanlarını kesip etleri derin dondurucuya atacak ve elektrik maliyeti katlanacak.

Kurban Bayramında kurbanlıklarını kesen aileler etlerini uzun süre saklamak için derin dondurucularda yer açtı. Fakat derin dondurucu evin en çok elektrik tüketen beyaz eşyası olma özelliğini taşıyor.

2018 Ocak ayında ajanslara yansıyan haberlerde evdeki elektrikli eşyaların ne kadar elektrik tükettiği gündeme gelmişti. Elektrik dağıtım şirketinin kamuoyu ile paylaştığı verilere göre evde bulunan ve elektrikle çalışan eşyalar seçildiğinde aylık ve yıllık tüketim oranlarını veren bir sistem var. Bu sistemde ocak ayında seçilen eşyaların aynıları bugün tekrar seçildiğinde yapılan zam oranının yüzde 12 olduğu ortaya çıktı. Evlerde en çok elektrik tüketen eşya olan buzdolabı ve dondurucu ocak ayında aylık 27 lira 68 kuruş tüketirken bu ay bu rakam 30 lira 99 kuruşa çıktı. Yıl boyu fişten çıkmayan buzdolabının ocak ayında yıllık yalın tüketimi 332 lira iken gelen zamlarla birlikte 371 lira oldu.

Ocak ayında kullanılan elektrik ve maliyeti

Elektrik fiyatlarına gelen zamdan sonra vatandaş buradan da tasarruf etmenin yöntemlerini arar hale geldi.. Ortalama bir evde 10 adet civarında elektrikli alet bulunuyor. Buzdolabı ve yeni nesil televizyonlar evde en çok elektrik tüketen cihazlar olurken en düşük tüketim ise az kullanılan saç kurutma makinesi ve aspiratörde… Çok göze batmayan cep telefonu sadece şarj olurken ocak ayında yıllık 50 lira elektrik tüketirken zamlarla birlikte 52 liralık tüketim yapmaya başladı. Üç cep telefonu şarj eden bir aile yıllık 156 lira sadece prizdeki telefon için dağıtım şirketine ödeme yapıyor. Vergiler de eklendiğinde 250 lira sadece telefon şarjı için harcanıyor.

Ağustos ayında kullanılan elektrik miktarı ve maliyeti

Ağustos ayında kullanılan elektrik miktarı ve maliyeti

Kaynaklar; Sözcü

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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