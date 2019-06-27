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Elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam

EPDK, elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam yapılmasına karar verdi. Zam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam

EPDK, elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam yapılmasına karar verdi. Zam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

27 Haziran 2019 Perşembe 19:31
Elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nda yapılan toplantı neticesinde 1 Temmuz itibarıyla elektrik fiyatlarına yüzde 14.98 zam yapma kararı aldı.

TÜKETİCİYE YANSIYACAK

EPDK'nın bugün yaptığı toplantı neticesinde kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtılmasına karar verildi. Buna göre, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere elektrik fiyatları konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14.98 oranında artırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik fiyatlarına yüzde zam
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