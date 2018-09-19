Elektrik Faturasında Nasıl Tasarruf Yapılır?

Elektrikte tasarrufa yönelmek son günlerde yaşanan ekonomik krizle birlikte artık şart oldu. Uzmanlar bu konuda basit ve kolay uygulanabilir birkaç öneri getiriyor. Mesela telefon şarj cihazlarını sürekli prizde tutmamak gibi... Başka yollar da var. Aile Ekonomisti Özlem Denizmen, elektrik faturasını azaltmanın yollarını anlattı.

ELEKTRİKTE ARTIK TASARRUF ŞART!

Star Tv'den Dilşad Dede Taşkın sokağa çıkıp vatandaşara 'elektrikte tasarruf yapıyor musunuz' sorusunu sordu. Vatandaşlardan bilinen ve tahmin edilen cevaplar aldı.

Elektirikli eşyaları gece 12'den sonra çalıştırmak, fazla ışıkları söndürmek gibi yaygın tasarruf yöntemlerini kullanan vatandaşlar için elektrik faturasında nasıl tasarruf edilir sorusuna uzmanlar cevap verdi.

FATURANIZI YARI YARIYA DÜŞÜRMEK MÜMKÜN!

Birkaç basit kuralla elektirik faturasını yarı yarıya düşürmek mümkün. 3 - 5 kuruş demeyin elektirik faturanızı %35 - % 45 oranlarında düşürebilirsiniz. Aile Ekonomisi Uzman'ı Özlem Denizmen'in Star Tv'ye yaptığı önemli açıklamalarda faturayı yarıya düşürmenin püf noktalarına değinildi.

Fişleri sürekli takılı bırakmayın, gereksiz fişleri mutlaka çıkartın. Aile Ekonomisi Uzmanı Denizmen tasarruf yapmanın bir oyun, bir aile aktivitesi olduğunu ve b ütün ailenin bunu böyle kabul ederek en başta tasarruf için kararlı olunması gerektiğini vurguluyor.

Evde olmadığınız veya evden çıkarken prizde takılı bulunan gereksiz tüm eşyaların fişlerini prizden çıkarmak gerektiğini ifade eden Denizmen prizde takılı bulunan fişlerin elektrik emmeye devam ettiğini söyleyerek tasarrufa ilk önce buradan başlanması gerektiğini aktardı.

Su ısıtıcısı kullanmak yerine, ocağı kullanın. Su ısıtıcısının, ketıl ve benzeri elektirikli aletlerin ocağa göre %30 oranında daha fazla elektirik tüketimi yaptığını anlatan Özlem Denizmen, fırın konusunda da, fırında pişirim yaparken kapağını çok sık açıp kapatmamayı önerdi. Çünkü fırının içerisinde birşey pişerken fırının kapağının her açılıp kapanmasında elektiriğin % 20 oranında israf edilmesine neden oluyor.

Buzdolaplarının içine konulan yiyeceklerden, dolabın konumuna kadar birçok özel durum elektirik faturasına etki ediyor. Buzdolabına yiyecekleri sıcakken koymamak gerekiyor. Bozdolabının konumu dikkate alındığında sağdan, soldan ve arkadan en az 10 santimetre boşluklar olması gerekiyor. Buz dolabının etrafı ne kadar rahat olursa elektirik tüketimi o kadar az oluyor. Bızdolabına yiyecekleri tencere ile koymak yerine cam veya seramik kaplar içerisinde koymayı önerdi.

TELEVİZYONU DÜĞMESİNDEN KAPATIN!

Elektrik faturasının 10'da bir kısmını televizyon kullanımı oluşturuyor. Televizyonu kumandadan değil de düğmeden kapatmak bile tasarrufa yardımcı oluyor. Ütü yaparken ütünün sonlarına doğru ütü işlemi bitmeden 5-10 dakika önce fişten çekmek de büyük tasaruuf edilmesini sağlıyor. Çünkü ütü gerçek sıcaklığını 10 dakika gibi bir sürede kaybediyor bu sürede de son kalan parçayı da rahatlıkla ütüleyebilirsiniz. Eğer fişten çekmemiş olursanız o 10 dakika da ütünüz elektirik tüketmeye devam eder.

TASARRUFLU AMPÜLLER KULLANIN!

Piyasada normal ücretlere satılan akıllı ampül olarak bilinen tasarruflu ampüller kullanmaya özen gösterin. Tasarruflu ampüller %70 - 80 - 90 oranında tasarruflu bir şekilde ışık veriyorlar. Ampüllerin tozlu olmaması gerektiğine değinen Denizmen, ampüller tozlu olursa yeterli ışık alınamadığı için başka bir ampül daha yakma ihtiyacı doğar diyor.

Kaynaklar; Star Tv

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