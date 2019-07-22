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Elektrik Faturalarında Yeni Dönem!

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! Elektrik faturalarında vatandaşın ne kadar dağıtım bedeli ödediğine dair belirtilen tutar bilgisi artık fatura üzerinde yer almayacak. Diğer bir değişle vatandaş dağıtım bedeli olarak belirlenen ücreti ödeyecek ama ne kadar ödediğini bilmeyecek! Konu ile ilgili yapılan açıklamada, dağıtım bedeli tutarının sadece sayaç okumadan kaynaklı bir tutar olduğu sanılarak yanlış anlaşılmalara sebep olduğu gerekçesiyle artık dağıtım bedeli ne kadar olduğu bilgisinin görünmeyeceği bildirildi. Peki vatandaş ne kadar dağıtım bedeli ödediğini nereden bilecek?

Elektrik Faturalarında Yeni Dönem!

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! Elektrik faturalarında vatandaşın ne kadar dağıtım bedeli ödediğine dair belirtilen tutar bilgisi artık fatura üzerinde yer almayacak. Diğer bir değişle vatandaş dağıtım bedeli olarak belirlenen ücreti ödeyecek ama ne kadar ödediğini bilmeyecek! Konu ile ilgili yapılan açıklamada, dağıtım bedeli tutarının sadece sayaç okumadan kaynaklı bir tutar olduğu sanılarak yanlış anlaşılmalara sebep olduğu gerekçesiyle artık dağıtım bedeli ne kadar olduğu bilgisinin görünmeyeceği bildirildi. Peki vatandaş ne kadar dağıtım bedeli ödediğini nereden bilecek?

22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:50
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem!

‘’Elektrik faturalarının daha okunaklı ve anlaşılır olması amacı’’ ile denilerek elektrik faturalarında yeni değişikliklere gidileceği bildirildi. Yapılan değişikliler arasında en dikkat çekici olanı ise, dağıtım bedeli olarak alınan ücret tarifesinin artık yeni faturalarda belirtilmeyecek olması. Dağıtım bedelinin vatandaşlardan alınacağı ama dağıtım bedelinin vatandaşlarca ne kadar olduğu bilinmeyeceği diğer bir anlatımla; vatandaş ne kadar dağıtım bedeli ödediğini bilmeyeceği söylendi. Konu hakkında yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

ARTIK ELEKTRİK FATURALARINDA DAĞITIM BEDELİNE YER VERİLMEYECEK

"Faturalarda yer alan ve ne yazık ki kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep olan dağıtım bedeli, sadece elektrik faturasının dağıtılmasını, enerjinin evlerimize ulaştırılmasını ya da sayaçların okunmasını kapsayan bir bedel değildi. Dağıtım bedeli ifadesi, elektriğin şebeke, işletme ve personel maliyetlerini de kapsayan genel bir tanımlamaydı. Ancak kalem kalem bütün bu maliyetlerin 'dağıtım bedeli' adı altında toplanmış olması kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep oldu.

24 saat kesintisiz elektrik sağlamak için her mevsim koşulunda çalışan işçilerin maaşından, elektrik kesintilerinin önlenmesine yönelik şebeke yatırım maliyetlerine ve hatta yanmayan sokak lambalarının değiştirilmesinden elektrik direklerinin tamirine kadar pek çok maliyeti içeren bu bedel ne yazık ki tüketicilere istenen düzeyde anlatılamadı ve eleştiri konusu haline geldi. Kurumumuz fatura düzenlemesi ile hem bu yanlış yorumların önüne geçmeyi hem de faturaları, tüketicinin kafasını karıştıracak ibarelerden arındırmayı hedefledi’’ denildi.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik faturalarında yeni dönem
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