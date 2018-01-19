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Elektrik Faturaları ile İlgili Kritik Açıklama

ELDER Genel Sekreteri Yüksel, "Elektrik fatura ve fiyatları konusu elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olan bir konu değildir. Dağıtım şirketleri olarak biz elektrik satmıyor, dağıtıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Elektrik Faturaları ile İlgili Kritik Açıklama

ELDER Genel Sekreteri Yüksel, "Elektrik fatura ve fiyatları konusu elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olan bir konu değildir. Dağıtım şirketleri olarak biz elektrik satmıyor, dağıtıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

19 Ocak 2018 Cuma 18:57
Elektrik Faturaları ile İlgili Kritik Açıklama

Elektrik faturaları ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Uğur Yüksel elektrik faturaları ile ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, dağıtım şirketlerinin görevinin ev ve iş yerlerine elektriği ulaştırmak olduğunu söylerken bazı uyarılarda da bulundu.

Elektrik Satmıyoruz

Dağıtım şirketleri olarak elektrik satmadıklarını dile getiren  vurgulayan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri Uğur Yüksel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her defasında altını çizdiğimiz bir konu var ki, son yapılan bazı haberlerden sonra bir kez daha vurgulamakta yarar görüyoruz. Elektrik fatura ve fiyatları konusu elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olan bir konu değildir. Dağıtım şirketleri olarak biz elektrik satmıyor, dağıtıyoruz. Hane ve iş yerlerindeki elektriğin satışını perakende şirketleri yapmaktadır. Belirlenen elektrik tarifeleri üzerinden perakende şirketleri elektriğin tüketicilere satışını gerçekleştirir ve fatura edilir."

Tüketicilerin kullandığı elektriğin bedelini perakende şirketine ödediğinin altını çizen Yüksel, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu süreçte dağıtım şirketlerinin rolü elektrik sayaçlarını okumak ve aylık tüketimleri perakende şirketlerine bildirmektir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan açıklamada da belirtildiği üzere, ocak ayı itibarıyla geçerli olacak tarifenin aralık ayı tüketimlerine yansıtılması yasal olarak mümkün değildir. Faturanın aralık ayındaki kısmı 2017 tarifelerinden, ocak ayındaki kısmı 2018 tarifelerinden hesaplanarak tüketiciye yansıtılmaktadır. Günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan elektrikle ilgili böylesine önemli bir konunun iletişiminde tüm tarafların daha hassas davranacağına inanıyoruz."

Kpsscafe.com.tr | Ankara

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