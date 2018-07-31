Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Elektriğe Büyük Zam!.. 1 Ağustos'tan İtibaren Geçerli!..

Ekmek, doğal gaz, petrol ve son olarak da elektriğe büyük zam geldi. 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ev, konut ve meskenlerde % 9, ticarethanelere %14 oranında büyük bir zam geldi.

banner396

Elektriğe Büyük Zam!.. 1 Ağustos'tan İtibaren Geçerli!..

Ekmek, doğal gaz, petrol ve son olarak da elektriğe büyük zam geldi. 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ev, konut ve meskenlerde % 9, ticarethanelere %14 oranında büyük bir zam geldi.

31 Temmuz 2018 Salı 21:25
Elektriğe Büyük Zam!.. 1 Ağustos'tan İtibaren Geçerli!..

BOTAŞ’ın elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz fiyatına 1 Ağustos 2018’den geçerli olmak üzere yüzde 49,5 gibi çok ağır bir zam yapmasından evlerde, meskenlerde kullanılan elektriğe de büyük oranda zam geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) aldığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, konutlarda,evlerde, meskenlerde kullanılan elektriğin kw/s % 9.57 artış ile 29,578 kuruş oldu. Sanayi elektriğinin fiyatı ise % 9.26 arttı. 24,479 kuruşa yükseldi. Ticarethanelerde kullanılan elektriğin fiyatı da yüzde 0,55'lik bir değişimle 30,816 kuruşa yükseldi.

Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun, (EPDK) TEDAŞ tarafından uygulanacak toptan satış tarifelerine ilişkin kararı da, yarından geçerli olmak üzere TETAŞ'ın perakende satış lisansına sahip bölgesel elektrik dağıtım şirketlerine satacağı elektrik fiyatı 19,41 oranındaki bir değişimle 16,55 kuruşa çıktı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.07.2018 22:51
Anahtar Kelimeler:
ElektrikZam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Fatih 1 saat önce

Allah kabul etmesin inşAllah diyorum başka da hiç birşey demiyorum bu ne yavv herşeye zam geldi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Murat Güzel 1 saat önce

Az bile olmuş

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Muhammet Güler 1 saat önce

HANI HERSEY 24 HAZIRANDAN SONRA DAHA GUZEL OLACAKTI. HANI BU EKONOMIKSORUNLAR SON BULACAKTI. GORUNEN OKI DEVLET ICIN EKONOMIK SORUNLAR HALK SAYESINDE SON BULACAK PEKI HALKIN EKONOMIK SORUNLARI NASIL SON BULACAK. ISTE BU NOKTA SUAN ICIN COLDEKI SERAP OLARAK KALACAK GIBI.BU ARADA BEN IKTIDAR KARSITIBIRI DEGILIM AKSINE IKTIDARAOYVERMIS BIRISIYIM. AMA SONUCTA BEN BIR HALKIM. USTUNE USTLUK EKONOMIK ZORLUK YASAYAN BIR HALKIM.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Xxy 57 dakika önce

İğneden ipliğe herşeye zam ve hayat dahada pahalılaşak peki ama neden böyle oluyor?? Ekonomi iyice bozuluyor Allah Allah!!!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Lisans Mezunlarının İşsizlik Oranları
Lisans Mezunlarının İşsizlik Oranları
Borçların Yapılandırma Süresi Uzatıldı
Borçların Yapılandırma Süresi Uzatıldı
YKS Sonuçları Açıklandı : İşte Geleceğin Meslekleri
YKS Sonuçları Açıklandı : İşte Geleceğin Meslekleri

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim