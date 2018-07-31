Elektriğe Büyük Zam!.. 1 Ağustos'tan İtibaren Geçerli!..

BOTAŞ’ın elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz fiyatına 1 Ağustos 2018’den geçerli olmak üzere yüzde 49,5 gibi çok ağır bir zam yapmasından evlerde, meskenlerde kullanılan elektriğe de büyük oranda zam geldi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) aldığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, konutlarda,evlerde, meskenlerde kullanılan elektriğin kw/s % 9.57 artış ile 29,578 kuruş oldu. Sanayi elektriğinin fiyatı ise % 9.26 arttı. 24,479 kuruşa yükseldi. Ticarethanelerde kullanılan elektriğin fiyatı da yüzde 0,55'lik bir değişimle 30,816 kuruşa yükseldi.
Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun, (EPDK) TEDAŞ tarafından uygulanacak toptan satış tarifelerine ilişkin kararı da, yarından geçerli olmak üzere TETAŞ'ın perakende satış lisansına sahip bölgesel elektrik dağıtım şirketlerine satacağı elektrik fiyatı 19,41 oranındaki bir değişimle 16,55 kuruşa çıktı.
Allah kabul etmesin inşAllah diyorum başka da hiç birşey demiyorum bu ne yavv herşeye zam geldi
Az bile olmuş
HANI HERSEY 24 HAZIRANDAN SONRA DAHA GUZEL OLACAKTI. HANI BU EKONOMIKSORUNLAR SON BULACAKTI. GORUNEN OKI DEVLET ICIN EKONOMIK SORUNLAR HALK SAYESINDE SON BULACAK PEKI HALKIN EKONOMIK SORUNLARI NASIL SON BULACAK. ISTE BU NOKTA SUAN ICIN COLDEKI SERAP OLARAK KALACAK GIBI.BU ARADA BEN IKTIDAR KARSITIBIRI DEGILIM AKSINE IKTIDARAOYVERMIS BIRISIYIM. AMA SONUCTA BEN BIR HALKIM. USTUNE USTLUK EKONOMIK ZORLUK YASAYAN BIR HALKIM.
İğneden ipliğe herşeye zam ve hayat dahada pahalılaşak peki ama neden böyle oluyor?? Ekonomi iyice bozuluyor Allah Allah!!!