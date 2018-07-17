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Ekonomiyi Yakından İlgilendiren Yeniden Yapılandırma Açıklaması Geldi

Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak, yeniden yapılandırma ile ilgili kritik bir açıklama yaptı.

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Ekonomiyi Yakından İlgilendiren Yeniden Yapılandırma Açıklaması Geldi

Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak, yeniden yapılandırma ile ilgili kritik bir açıklama yaptı.

17 Temmuz 2018 Salı 16:00
Ekonomiyi Yakından İlgilendiren Yeniden Yapılandırma Açıklaması Geldi

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Berat Albayrak imzasıyla bir açıklama yapıldı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre bakan Albayrak tarafından yapılan açıklamada 7143 sayılı kanun kapsamında yeniden yapılan başvurularının devam ettiği ve uygulamanın detayları hakkında bilgi verildi.

Albayrak'ın açıklaması şu şekilde;

"Bilindiği gibi, yeni dönem ekonomi politikalarımız kapsamında, maliye politikalarımızın, enflasyonla mücadeleye katkı vererek dengeli büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanacağını kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu kapsamda, bütçe harcamalarında etkin kontrol, verimliliğin artırılması ve hedeflerle uyumu amaçlandığımızı, özellikle bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini ifade etmiştik.

Maliye politikalarımız kapsamında tüm mükellefler için öngörülebilirliğin sağlanması açısından bu açıklamanın lüzumu görülmüştür.

Halihazırda 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvuruları devam etmektedir.

Bu Kanun ile kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi gibi imkânlar getirilmiştir.

Yapılandırılan alacakların ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, yeni bir yapılandırma yada bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer almamaktadır.

7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurularının 31 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek olduğunu bir kez daha hatırlatmak ve mükelleflerimizin bu yapılandırmadan yararlanmalarının son fırsat olduğunu belirtmek isterim."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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