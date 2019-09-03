Ekonomiden bir kötü haber daha: Batık krediler %31 arttı !

CHP’nin haftalık “Ekonomik ve Sosyal Göstergeler” raporu, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik darboğazı ve yurttaşa yansımasını bir kez daha gözler önüne serdi. Zamanında ödenmediği için takibe alınan krediler, 1 Ocak-23 Ağustos döneminde 28,6 milyar TL artarak 122,6 milyar TL’ye çıktı. Kredi stokunun yüzde 5,1 arttığı dönemde batık kredilerdeki artışın oranı ise yüzde 30,5’e ulaştı.

CHP TBMM Grubu’nca hazırlanan raporda, Türkiye ekonomisinin 2019 yılının ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 küçüldüğüne dikkat çekildi. Raporda 2019’un nisan-haziran dönemlerinde yaşanan küçülme ile Türkiye’nin arka arkaya üç çeyrek dönemde küçüldüğü vurgulandı.

DOLAR CİNSİNDEN YÜZDE 18,3 KÜÇÜLME

Raporda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir yılında, Türkiye ekonomisinin yüzde 1,1 daraldığına işaret edildi. Dolar cinsinden küçülme ise çok daha yüksek oldu. TL’nin değer kaybının da etkisiyle Türkiye ekonomisi, dolar cinsinden yüzde 18,3 oranında küçülerek 884,6 milyar dolardan 722,2 milyar dolara geriledi.

KİŞİ BAŞINA GELİR İYİCE DARALDI

Kişi başına düşen gelir de azalmaya devam etti. Haziran sonu itibariyle son bir yıllık döneme ilişkin kişi başına düşen gelir 8 bin 752 dolara kadar geriledi. Raporda, “Kişi başına gelir, tek adam rejimine geçilen Haziran 2018’den önceki bir yıllık dönemde 10 bin 866 dolar olarak hesaplanmıştı. Buna göre son bir yılda kişi başına gelirde 2 bin 114 dolarlık azalma yaşandı” dendi.

YURTTAŞIN BORCU KATLANDI

Yurttaşın bankalara ve tüketici finansman şirketlerine olan borcu da katlanarak arttı. Yurttaşın tüketici kredisi ve kredi kartı borcu, 1 Ocak-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında 9,9 milyar TL artarak 528,11 milyar TL oldu. Raporda bu borcun 416,4 milyar TL’sinin tüketici kredilerinden, 111,7 milyar TL’sinin ise kredi kartlarından kaynaklandığına işaret edildi.

İCRA DOSYALARI ARTTI

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) istatistiklerine göre, 1 Ocak- 2 Eylül 2019 günleri arasında açılan icra dosyalarının sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artarak 6 milyon 273 bine ulaştı. İcra dairelerinde ise halen kararı kesinleşmemiş durumda 21 milyon 160 bin dosya bulunuyor.

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