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Ekonomi'de Kritik Tarih Belli Oldu!..

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yarın yeni ekonomi modelini açıklayacak.

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Ekonomi'de Kritik Tarih Belli Oldu!..

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yarın yeni ekonomi modelini açıklayacak.

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:30
Ekonomi'de Kritik Tarih Belli Oldu!..

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yarın yeni ekonomi modelini açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, OVP çalışmalarının devam ettiğini ve 2019 büyümesinin %3-4 aralığında olacağı bilgisini aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamanın devamında "Banka ve şirketlerde kur ve likidite riski yok. Bütçe açığı yüzde 1.5'lerde sınırlandırılacak. 2019 büyümesi yüzde 3-4 aralığında bekleniyor." denildi.

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Son Güncelleme: 09.08.2018 13:53
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ekonomi kritik tarih belli oldu
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