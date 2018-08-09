Ekonomi'de Kritik Tarih Belli Oldu!..

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yarın yeni ekonomi modelini açıklayacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, OVP çalışmalarının devam ettiğini ve 2019 büyümesinin %3-4 aralığında olacağı bilgisini aktardı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamanın devamında "Banka ve şirketlerde kur ve likidite riski yok. Bütçe açığı yüzde 1.5'lerde sınırlandırılacak. 2019 büyümesi yüzde 3-4 aralığında bekleniyor." denildi.
Kamuoyuna daha önce açıkladığımız gibi orta vadeli plan ile ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek OVP'ye baz teşkil eden parametreler için istişarelerimiz sürmektedir. pic.twitter.com/NE7D89O6EE— Hazine ve Maliye Bakanlığı (@MaliyeBakanligi) 9 Ağustos 2018