Ekonomi'de Kritik Tarih Belli Oldu!..

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yarın yeni ekonomi modelini açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, OVP çalışmalarının devam ettiğini ve 2019 büyümesinin %3-4 aralığında olacağı bilgisini aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamanın devamında "Banka ve şirketlerde kur ve likidite riski yok. Bütçe açığı yüzde 1.5'lerde sınırlandırılacak. 2019 büyümesi yüzde 3-4 aralığında bekleniyor." denildi.