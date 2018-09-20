Ekonomi uzmanlarından Yeni Ekonomi Programı'na İlk Yorumlar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, 'Dengelenme, Değişim ve Disiplin" mottosuyla hazırlanan eski ismiyle OVP (orta vadeli program) Yeni Ekonomi Programı'nı (2019-2021) canlı yayın ile açıkladı.

Berat Albayrak'ın açıkladığı programda büyüme tahmin oranları düşürülürken, 2019 enflasyon tahmini % 15.9'a yükseltildi. 2019 büyüme tahmini ise % 2.3'e indirildi.

76 milyar TL tasarruf ve gelir artırıcı yöntemler getirileceğini ifade Bakan Berat Albayrak "Kamu için birçok yapısal reformu geliştirecek ve mali sonuçlara verimlilik olarak yansımasını sağlayacak. Toplamda 59.9 milyar TL harcama ve 16 milyar TL'si gelir artırıcı yöntemlerden oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendiren gelişmekte olan piyasalar uzmanı Timothy Ash, programdaki hedeflerin genel olarak güvenilir ve gerçekçi olduğunu belirtti. Ancak Timothy Ash, asıl önemli mesele olarak gördüğü bankaların takipteki kredileri konusunda atılacak adımlar konusunda hakkında daha fazla ayrıntı görmek ve BDDK'dan gelecek açıklamalara odaklanmak gerektiğini ifade etti.

Ekonomist Mustafa Sönmez de Albayrak'ın, "Gezi olaylarıyla başlayan süreç, 17-25 Aralık süreci ve terör saldırıları, bölgemizde yaşananlardan sonra 15 Temmuz hayata geçti. Bu süreçler Türkiye'yi hedef aldı" sözlerine tepki gösterdi.

"Teşhis buysa devamı zırvadır" diyen Sönmez, "2018'de büyüme 3.8, 2019'da 2.3, 2020'da 3.5 olaca kmış. Enflasyon hedefi 2018 için yüzde 20,8, 2019 için yüzde 15,9, Bütçe açığı da sırasıyla 1, 8, 1, 9, 1, 7 olarak gerçekleşecek. Gerçekçi hedefler değil. Bir tek yadsıyamadıkları; 2018 enflasyonunun yüzde 20'nin üstüne çıkacağı" diye yazdı.

BloombergHT Ekonomi Koordinatörü Gökhan Şen, Yeni Ekonomik Program'ı detaylı olmasa da kabataslak incelediğini belirterek, Tahminler Türkiye gerçekleri ile uyumlu görünüyor. Gerçekçi buldum. Açıklamadan önce rakamlar şunlar olacak desek tahminim herkes kabul ederdi. Doğru tahmin etmek doğru uygulamak için elzem. Bu açıdan gayet olumlu" dedi.

Ekonomist Uğur Gürses ise, Yeni Ekonomik Program'dan anladığı kadarıyla krizin başka ülkede olduğunu ifade etti.

Ekonomist Ümit Akçay da, "Yeni Program'ın yumuşak karnı kur. Sanki döviz krizi yokmuş gibi hareket etmek, diğer tüm verilere de gölge düşürüyor. Gerçekçi olmaktan uzak bir yaklaşım halen ekonomi yönetimine hakim" ifadesini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Ekonomist Yalçın Karatepe, Albayrak'ın açıklamalarına, "Yeni bir program dediler ama görünün o ki açıklananlar bir 'temmeniler manzumesi" değerlendirmesini yaptı.