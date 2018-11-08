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Ekonomi Kötü Diyerek Maaşları Asgari Ücrete Çektiler!

Şanlıurfa’ya bağlı Birecik ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin, Ticaret ve Sanayi odasında istihdam edilen 4 personele noterden tasdikli ihtarname yollayarak, maaşlarının ülke şartlarının kötü olması ve ekonomik zorluklar sebebiyle asgari ücrete çekildiğini bildirdi.

Ekonomi Kötü Diyerek Maaşları Asgari Ücrete Çektiler!

Şanlıurfa’ya bağlı Birecik ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin, Ticaret ve Sanayi odasında istihdam edilen 4 personele noterden tasdikli ihtarname yollayarak, maaşlarının ülke şartlarının kötü olması ve ekonomik zorluklar sebebiyle asgari ücrete çekildiğini bildirdi.

08 Kasım 2018 Perşembe 22:01
Ekonomi Kötü Diyerek Maaşları Asgari Ücrete Çektiler!

Şanlıurfa’ya bağlı Birecik ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin, Ticaret ve Sanayi odasında istihdam edilen 4 personele noterden tasdikli ihtarname yollayarak, maaşlarının ülke şartlarının kötü olması ve ekonomik zorluklar sebebiyle asgari ücrete çekildiğini bildirdi.

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası, ülke ekonomisinin bozuk, oda bütçesinin sıkıntılar içinde olduğunu gerekçe göstererek çalışanlarına, maaşlarının asgari ücrete çekilmesi için noterden ihtarname gönderdi. 1 Kasım 2018 tarihinde odada çalışan Hüseyin Kuş, Nazire Nazan Cengiz, Zeki Kaçan ve Sabri Karadağ’a gönderilen noter tasdikli ihtarnamede, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik duruma vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı;

"Ülke ekonomisi bozuk olduğundan, Birecik Sanayi ve Ticaret Odası’nın bütçesinin maddi imkansızlığından dolayı, Hüseyin Kuş, Nazire Nazan Cengiz, Zeki Kaçan ve Sabri Karadağ isimli personellere maaşlarının asgari ücret düzeyine çekileceğini, yeni maaş düzenlemesini kabul etmedikleri takdirde istifa yolunun açık olduğunu tarafınıza ihtar ederim." 

Kaynaklar:DHA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.11.2018 22:12
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