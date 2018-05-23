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Ekonomi Bakanı'ndan Son Dakika Döviz Açıklaması!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Cumhuriyet tarihinin en yüksek döviz rakamlarının görüldüğü günlerde döviz piyasasındaki artışın ekonomideki durumu yansıtmadığını, kur ve faizde hak edilmeyen dalgalanmaların görüldüğünü söyledi.

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Ekonomi Bakanı'ndan Son Dakika Döviz Açıklaması!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Cumhuriyet tarihinin en yüksek döviz rakamlarının görüldüğü günlerde döviz piyasasındaki artışın ekonomideki durumu yansıtmadığını, kur ve faizde hak edilmeyen dalgalanmaların görüldüğünü söyledi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 12:49
Ekonomi Bakanı'ndan Son Dakika Döviz Açıklaması!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Cumhuriyet tarihinin en yüksek döviz rakamlarının görüldüğü günlerde döviz piyasasındaki artışın ekonomideki durumu yansıtmadığını, kur ve faizde hak edilmeyen dalgalanmaların görüldüğünü söyledi.

Bakan Zeybekçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, reel ekonomi, büyüme , ihracat ve istihdamdaki yükselişin dünyada ilk sıralarda yer aldığını söyleyerek, "Reel ekonomi, büyüme, ihracat, istihdam ve kapasite kullanım oranları, ayrıca gelecek beklentilerine ilişkin öncü gösterge olarak yatırım teşvik başvuruları ve dünyanın en iddialı teşvik sistemine olan ilgi ile dünyada bu bakımdan ilklerde yer alan ülkemiz kur ve faiz oranlarında hak etmediği dalgalanmalar ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları yaşamaktadır.İlgili kurumlarımız, reel sektörün başarısının, emeğinin ve alın terinin bu doğrultuda heba edilmemesi; döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahiptir.

Bu sorumluluğu alarak, en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır.Hükümetimiz her zaman serbest piyasa ekonomisini esas almıştır ve bu anlayışla devam edecektir. Mali disiplinden ve enflasyonla mücadeleden ödün verilmeden, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz gerçekleştirilecektir." dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.05.2018 12:51
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Ekonomi BakanıEkonomi Bakanı Son Dakika
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