Ekonomi Bakanı'ndan Flaş Bitcoin Açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, son yılların en çok konuşulan konularından birisi olan Bitcoin'e dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Zeybekçi, Bitcoin'inin saadet zincirleri gibi insanları mağdur edebileceğini, yatırım aracı olarak en son düşünülecek şeylerden birisi olduğunu söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, vatandaşların bitcoinin insanları mağdur etme potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, uzak durulması gereken konulardan birisi olduğunu söyledi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, "Türkiye'de bir zamanlar saadet zincirleri vardı. Herkes birbirini dolandırarak, sonuna gidip, birileri mutlu oluyordu, ama üzülen insan da çok oluyordu. Bu, zaman zaman ortaya çıkan, bizim şahit olduğumuz saadet zincirinin benzeridir. Global saadet zinciri olma ihtimali yüksektir. İnsanların mağdur olmak, daha doğrusu küçük tasarruf sahiplerinin mağdur olması potansiyeli son derece yüksektir.

Vatandaşlarımız uzak dursunlar, vatandaşlarımız maceraya fazla hevesli olmasınlar. Bir ülkeye ait para değil, varlığa ait para değil, bilgisayar yazılım ortamında koordine edilen şifrelerle güç bulan, üretilmiş olan sanal bir para birimi olduğu iddia edilen varlık. Buna atfedilen değer de sanaldır. Bir anlamının olmadığını düşünüyorum, yoktur demiyorum, olmadığını düşünüyorum. Bununla ilgili yasal düzenleme olmayacak ve yakından takip ediyoruz. Büyük mağduriyetler ya da dolandırıcılıkların olmaması için takip ediyoruz" dedi.

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