Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ekonomi Bakanı'ndan Flaş Bitcoin Açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, son yılların en çok konuşulan konularından birisi olan Bitcoin'e dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Zeybekçi, Bitcoin'inin saadet zincirleri gibi insanları mağdur edebileceğini, yatırım aracı olarak en son düşünülecek şeylerden birisi olduğunu söyledi.

banner396

Ekonomi Bakanı'ndan Flaş Bitcoin Açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, son yılların en çok konuşulan konularından birisi olan Bitcoin'e dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Zeybekçi, Bitcoin'inin saadet zincirleri gibi insanları mağdur edebileceğini, yatırım aracı olarak en son düşünülecek şeylerden birisi olduğunu söyledi.

31 Aralık 2017 Pazar 17:04
Ekonomi Bakanı'ndan Flaş Bitcoin Açıklaması

Ekonomi Bakanı'ndan Flaş Bitcoin Açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, son yılların en çok konuşulan konularından birisi olan Bitcoin'e dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Zeybekçi, Bitcoin'inin saadet zincirleri gibi insanları mağdur edebileceğini, yatırım aracı olarak en son düşünülecek şeylerden birisi olduğunu söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, vatandaşların bitcoinin insanları mağdur etme potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, uzak durulması gereken konulardan birisi olduğunu söyledi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, "Türkiye'de bir zamanlar saadet zincirleri vardı. Herkes birbirini dolandırarak, sonuna gidip, birileri mutlu oluyordu, ama üzülen insan da çok oluyordu. Bu, zaman zaman ortaya çıkan, bizim şahit olduğumuz saadet zincirinin benzeridir. Global saadet zinciri olma ihtimali yüksektir. İnsanların mağdur olmak, daha doğrusu küçük tasarruf sahiplerinin mağdur olması potansiyeli son derece yüksektir.

Vatandaşlarımız uzak dursunlar, vatandaşlarımız maceraya fazla hevesli olmasınlar. Bir ülkeye ait para değil, varlığa ait para değil, bilgisayar yazılım ortamında koordine edilen şifrelerle güç bulan, üretilmiş olan sanal bir para birimi olduğu iddia edilen varlık. Buna atfedilen değer de sanaldır. Bir anlamının olmadığını düşünüyorum, yoktur demiyorum, olmadığını düşünüyorum. Bununla ilgili yasal düzenleme olmayacak ve yakından takip ediyoruz. Büyük mağduriyetler ya da dolandırıcılıkların olmaması için takip ediyoruz" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Bakanı Nihat ZeybekçiNihat Zeybekçi Son DakikaEkonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Bitcoin Açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu'ndan Asgari Ücret Açıklaması 'Daha da Yükselecek'
Bakan Çavuşoğlu'ndan Asgari Ücret Açıklaması 'Daha da Yükselecek'
Cumhurbaşkanı :"Asgari Ücreti Beyefendiler Beğenmiyor!"
Cumhurbaşkanı :"Asgari Ücreti Beyefendiler Beğenmiyor!"
İşsizlere 2018'de En Az 812 TL Maaş Verilecek!
İşsizlere 2018'de En Az 812 TL Maaş Verilecek!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim