Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ekonomi Bakanı: 7 Düvelle Mücadele Ediyoruz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, yedi düvelin bütün terör örgütleriyle birlik haline gelerek Türkiye'ye tuzaklar kurduğunu, silahlı, silahsız ve ekonomik mücadelenin sürdüğünü söyledi.

banner396

Ekonomi Bakanı: 7 Düvelle Mücadele Ediyoruz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, yedi düvelin bütün terör örgütleriyle birlik haline gelerek Türkiye'ye tuzaklar kurduğunu, silahlı, silahsız ve ekonomik mücadelenin sürdüğünü söyledi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 21:24
Ekonomi Bakanı: 7 Düvelle Mücadele Ediyoruz

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca Çivril ilçesinde yaptırılan kapalı yüzme havuzunun açılışına katılan Bakan Zeybekçi, burada bir konuşma yaptı. Türkiye'nin bir çok alanda dış güçlerle mücadele halinde olduğunu söyleyen Ekonomi Bakanı, "Kim ne derse desin. Rabbimizin verdiği aklımızı kullanalım. Çivril'in menfaatini düşünün. Bayrağımızın, milletimizin ve vatanımızın geleceği ne diyorsa onu yapın. O doğrusudur. Geri kalanı boşverin.

Ahmet, Mehmet kavgası değil bu. Bir millet ve beka kavgası. Yedi düvel bir araya geliyor, bütün terör örgütleriyle beraber Türkiye'ye bu tuzakları yaparken. Her anlamda. Silahlı, silahsız ve ekonomik. Her türlü algı propagandaları. 7 düvelle mücadele veriyoruz ve elhamdülillah görüyoruz.

2017 yılında dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi, ihracatını en hızlı arttıran Türkiye.Biz sizi aldatanlardan olmadık. Biz bu milleti aldatanlara bu milletin ne yaptığını gayet iyi biliyoruz. Şimdi tarihte bile hatırlanmıyorlar. Yerlerinde yeller esiyor.

Sizlerin refahı, Çivril'in menfaati, bu bayrağın, vatanın, milletin ve devletin geleceği için Allah bize akıl vermiş. Aklınızla ne yapıyorsanız o başımızın üzerinde yeri vardır.15 milletvekilini gönderdiler ağlata ağlata. Şimdi milletin gözünün içine baka baka dalga geçer gibi geri geliyorlar. Bu fırıldakları tarih boyunca görmedi bu millet. 8-9 defa seçimlere girmiş ve yenilmiş. Tek bir amacı var. Partideki koltuğunu korumak. Biliyor, kalktığı anda gidecek. Yani onun için koltukla dolaşıyor. Önce çatı şeyi çıkardılar, şimdi çatılarda dolaştılar mart kedileri gibi. Şimdi aşağı indiler. Bu millet sizin ne yaptığınızı gayet iyi biliyor ve görüyor." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Ekonomi BakanıEkonomi Bakanı 7 Düvelle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Bugün Açıkladı! 40 Bin Kişiye İş Fırsatı
Bakan Bugün Açıkladı! 40 Bin Kişiye İş Fırsatı
Emeklilere Bayram İkramiyesi için Tarih Netleşti!
Emeklilere Bayram İkramiyesi için Tarih Netleşti!
Halk Bankası Konut Kredisi Faiz Oranlarını Düşürdü (Kredi Hesaplama Sayfası)
Halk Bankası Konut Kredisi Faiz Oranlarını Düşürdü (Kredi Hesaplama Sayfası)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim