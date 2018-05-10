Ekonomi Bakanı: 7 Düvelle Mücadele Ediyoruz

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca Çivril ilçesinde yaptırılan kapalı yüzme havuzunun açılışına katılan Bakan Zeybekçi, burada bir konuşma yaptı. Türkiye'nin bir çok alanda dış güçlerle mücadele halinde olduğunu söyleyen Ekonomi Bakanı, "Kim ne derse desin. Rabbimizin verdiği aklımızı kullanalım. Çivril'in menfaatini düşünün. Bayrağımızın, milletimizin ve vatanımızın geleceği ne diyorsa onu yapın. O doğrusudur. Geri kalanı boşverin.

Ahmet, Mehmet kavgası değil bu. Bir millet ve beka kavgası. Yedi düvel bir araya geliyor, bütün terör örgütleriyle beraber Türkiye'ye bu tuzakları yaparken. Her anlamda. Silahlı, silahsız ve ekonomik. Her türlü algı propagandaları. 7 düvelle mücadele veriyoruz ve elhamdülillah görüyoruz.

2017 yılında dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi, ihracatını en hızlı arttıran Türkiye.Biz sizi aldatanlardan olmadık. Biz bu milleti aldatanlara bu milletin ne yaptığını gayet iyi biliyoruz. Şimdi tarihte bile hatırlanmıyorlar. Yerlerinde yeller esiyor.

Sizlerin refahı, Çivril'in menfaati, bu bayrağın, vatanın, milletin ve devletin geleceği için Allah bize akıl vermiş. Aklınızla ne yapıyorsanız o başımızın üzerinde yeri vardır.15 milletvekilini gönderdiler ağlata ağlata. Şimdi milletin gözünün içine baka baka dalga geçer gibi geri geliyorlar. Bu fırıldakları tarih boyunca görmedi bu millet. 8-9 defa seçimlere girmiş ve yenilmiş. Tek bir amacı var. Partideki koltuğunu korumak. Biliyor, kalktığı anda gidecek. Yani onun için koltukla dolaşıyor. Önce çatı şeyi çıkardılar, şimdi çatılarda dolaştılar mart kedileri gibi. Şimdi aşağı indiler. Bu millet sizin ne yaptığınızı gayet iyi biliyor ve görüyor." dedi.

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