ekmek satışları durduruldu

Ankara'daki bakkallar, fırıncıların kendilerine verdiği ekmeğin fiyatını artırmaları sebebiyle ekmek satmama kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı, Ankara'da 1 liraya satılan ekmeğe yapılan 25 kuruş zammı durdurmuştu.

Konuyla ilgili olarak konuşan bakkal esnafı Kadir Doğan, "Önceden fırından ekmekleri 70 kuruşa alıyorduk. Şimdi 85 kuruşa çıkarıldı. Ekmeği ise yine 1 liraya satıyoruz. Bizim gibi küçük esnaf için sattığımız ekmek miktarı sınırlı ve ekmek başına da 15 kuruş kalıyor, bu bize bir kazanç sağlamıyor'' ifadelerini kullandı.

​Bir ekmekten kalan 15 kuruşun kilosunu 13-14 liraya aldıkları poşeti bile karşılamadığını ifade eden Bakkal Kadir Doğan, "Derdimizi anlatıyoruz ama kimi arasak ilgilenmiyor. ‘Bizim yapacak bir şeyimiz yok' diyorlar. Zam yapılmadığı sürece küçük esnaf olarak hiçbir kar elde etmeden ekmek satamayız. Bu problem çözülene kadar ekmek satmama kararı aldık" ifadesini kullandı.

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