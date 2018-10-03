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Ekmek Satışları Durduruldu

Ankara ve 17 ayrı ilde Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından ekmeğe yapılan % 25'lik zammın, Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulması kavgayı başka bir boyuta taşıdı. Ankara'daki bakkallar ekmek satmama eylemine başladı.

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Ekmek Satışları Durduruldu

Ankara ve 17 ayrı ilde Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından ekmeğe yapılan % 25'lik zammın, Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulması kavgayı başka bir boyuta taşıdı. Ankara'daki bakkallar ekmek satmama eylemine başladı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 13:33
Ekmek Satışları Durduruldu

Ankara'daki bakkallar, fırıncıların kendilerine verdiği ekmeğin fiyatını artırmaları sebebiyle ekmek satmama kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı, Ankara'da 1 liraya satılan ekmeğe yapılan 25 kuruş zammı durdurmuştu.

Konuyla ilgili olarak konuşan bakkal esnafı Kadir Doğan, "Önceden fırından ekmekleri 70 kuruşa alıyorduk. Şimdi 85 kuruşa çıkarıldı. Ekmeği ise yine 1 liraya satıyoruz. Bizim gibi küçük esnaf için sattığımız ekmek miktarı sınırlı ve ekmek başına da 15 kuruş kalıyor, bu bize bir kazanç sağlamıyor'' ifadelerini kullandı.

​Bir ekmekten kalan 15 kuruşun kilosunu 13-14 liraya aldıkları poşeti bile karşılamadığını ifade eden Bakkal Kadir Doğan, "Derdimizi anlatıyoruz ama kimi arasak ilgilenmiyor. ‘Bizim yapacak bir şeyimiz yok' diyorlar. Zam yapılmadığı sürece küçük esnaf olarak hiçbir kar elde etmeden ekmek satamayız. Bu problem çözülene kadar ekmek satmama kararı aldık" ifadesini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.10.2018 14:15
Anahtar Kelimeler:
ekmek satışları durduruldu
Yorumlar
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Ulke batiuor 1 saat önce

Gemi cok su almaya başladı kaptan ne yapalım

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Adalet yok 52 dakika önce

Bunu verecek haber kanalı kaldı mı ki acaba ?

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İsimsizler 25 dakika önce

Satmayın zaten her gün milyonlarca ekmek israf oluyor belki değerini insan ve ülke olarak anlarız

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