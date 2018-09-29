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Ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı, büyük marketlerin toptan alım avantajını kullanarak üreticilerden / fırınlardan ürünü ucuza almalarının önüne geçecek bir düzenleme yaptı. Böylece büyük marketler, örneğin 1 liraya satmak zorunda oldukları ekmek için fırınlara 50-60 kuruş değil en az 85 kuruş ödeyecek.

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Ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı, büyük marketlerin toptan alım avantajını kullanarak üreticilerden / fırınlardan ürünü ucuza almalarının önüne geçecek bir düzenleme yaptı. Böylece büyük marketler, örneğin 1 liraya satmak zorunda oldukları ekmek için fırınlara 50-60 kuruş değil en az 85 kuruş ödeyecek.

29 Eylül 2018 Cumartesi 13:19
Ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni düzenleme

İlk defa ekmekte uygulanacak yeni düzenlenen sisteme göre, asgari fiyatı tarifeyle belirlenen malları satın alan marketler satış fiyatının en az % 85'ini üreticiye ödemek zorunda olacak.

Uygulamanın ileride ekmek dışındaki ürünler için de mecburi hale gelebileceği tahmin ediliyor. Ticaret Bakanlığı, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te önemli bir değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmeler, asgari fiyatları tarifeyle belirlenen malların temin edilmesi karşılığında üretici ve tedarikçi firmaya birim miktar başına tarifedeki asgari fiyatın % 85'inden daha az ödeme yapamayacak.

Düzenlemeyi değerlendiren ekonomi uzmanları, yönetmelik değişikliğinin halen sadece ekmeği kapsadığını ancak önümüzdeki dönemde bir çok ürün için zemin oluşturduğunu ifade etti. Sistemin özellikle tarımsal ürünlerde etkili olabileceğini belirten ekonomi uzmanları, “Birçok tarımsal ürün örneğin tarlada 10 kuruşsa tezgahta 100 hatta 200 kuruşa satılıyor. Büyük marketler tarlayı tümden kapatıp 10 kuruşa çiftçiden aldığı bir ürünü tezgahında 2 liraya satabiliyor. Eğer esnaf ya da ticaret odası bu ürün için örneğin azami 1 liralık satış fiyatı belirlerse market o malın kilosunu 1 liradan yukarı satamayacağı gibi üreticiye de 10 kuruş değil, 85 kuruş ödemek zorunda kalır. Böylece hem o ürünün fiyatı ucuzlar hem de üretici para kazanma imkanı bulur” şeklinde açıklama yaptılar.

Kaynaklar; Sözcü

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni düzenleme
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