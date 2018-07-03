Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ekmeğe Zam Geliyor-İşte Zam Miktarı

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy yaptığı son dakika açıklamasında ekmek fiyatlarına zam geleceğini söyledi.

banner396

Ekmeğe Zam Geliyor-İşte Zam Miktarı

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy yaptığı son dakika açıklamasında ekmek fiyatlarına zam geleceğini söyledi.

03 Temmuz 2018 Salı 21:31
Ekmeğe Zam Geliyor-İşte Zam Miktarı

Ekmeğe zam geliyor.

Türkiye Gazetesi'ne bugün yer alan açıklamada Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, ekmeğe zam geleceğini söyledi. Ulusoy, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından buğday alım fiyatının 1050 lira olarak açıkladığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir de satım fiyatı olarak 1120 lira gibi bir rakam koydu. 1120 lira yüzde 7'lik bir artışa denk geliyor. 1050 lira da önceki seneye göre yüzde 12'lik bir artış eder"

"Yani TMO toplam yüzde 19'luk bir makas belirledi. Dolayısıyla sezona girmeden önce bizim maliyetlerimiz 1000 liralardaydı" diyerek açıklamasını sürdüren Ulusoy, şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

"Buğdaydaki kalite kaybını da hesaba katarsak un fiyatına yüzde 10-15 bandında zam gelir. O da zaten şu an enflasyon oranıyla aynı seviyede. Olağan dışı bir durum değil. Bizde unun çuvalına 10 lira zam gelse, bunun ekmeğe yüzde 30 oranında etki ettiğini düşünürsek, 15 kuruş gibi bir fiyat artışı olacaktır"

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaEkmekEkmek FiyatlarıEkmek Zam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu Bölümü Okuyanlara 1300 TL Burs Verilecek
Bu Bölümü Okuyanlara 1300 TL Burs Verilecek
Emeklilik Bekleyen O Vatandaşlara İyi Haber Geldi
Emeklilik Bekleyen O Vatandaşlara İyi Haber Geldi
Alkollü İçeceklere Yüksek Zam-İşte 70'lik Rakı Fiyatı
Alkollü İçeceklere Yüksek Zam-İşte 70'lik Rakı Fiyatı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim