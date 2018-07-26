Ekmeğe Zam Geldi!.. Sosyal Medya Ayakta!..

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ekmeğe zam geldiği duyuruldu. Ekmeğe gelen zam oranı %15 olarak açıklandı. Kilo fiyatı 5 lira olan ekmeğe %15 zam yapılarak 5 lira 75 kuruş olacağı açıklandı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, kilogramı 5 lira olan ekmek fiyatında yüzde 15’lik bir zamma gidilerek ekmeğin kilogramının en az 5 lira 75 tl'den satılacağını açıkladı.. % 15’lik zam oranının şehirlerdeki maliyet oranı hesaplarına göre yapılacağını ve ekmek kilogram fiyatlarının Türkiye’nin hiçbir yerinde 5 lira 75 kuruşun üstünde olmayacağını vurgulayan Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı şunları söyledi;

“Bugün itibariyle odalarımıza bir genelge göndereceğiz. İllerde komisyonlar bunu değerlendirecek ve federasyonumuza görüş olarak gönderecekler. Görüşümüz alındıktan sonra ilgili bakanlık olan Ticaret Bakanlığından görüş alınacak ve ondan sonra fiyat belirlenecek. Bunun yürürlüğe girmesi bir ayı bulacaktır. Bu fiyat artışının geçmiş yıllarda olduğu gibi uzun ömürlü olmasını temenni ediyoruz. Bu ay sonu itibariyle hasadın yüzde 80’i tamamlanmış oluyor ve akabinde un fiyatlarında bir değişiklik söz konusu olursa Toprak Mahsulleri Ofisi’nin gerekli müdahaleyi yapmasını bekleyeceğiz”

Sosyal Medya Ayakta!..

Ekmeğe gelen zam ile birlikte sosyal medya kullanıcıları da #ekmek hashtag'i üzerinden tepkilerini dile getirdiler. İşte gelen tepkilerden bazıları;

Sayın seyirciler;

Ekmeğimiz bir günde %15 değer kazanarak, tüm dünyada en çok değer kazanan ekmek oldu.#Ekmek pic.twitter.com/WZNJsu0MIb — Dc Comics Fan (@dc_comics_fann) 26 Temmuz 2018

Ekmeğe zam gelmiş diyenler 2002’den önce evlerde ekmek mi vardı?Bunlar ülkemizi karıştırmak isteyen ekmek lobisinin oyunu büyük oyunu görün. #Ekmek — volkan dikmen (@VolkanDikmen55) 26 Temmuz 2018

"Ekmek, şarap, sen ve ben" diyeceğim ama zam gelmeyen bir sen bir de ben kaldık... Buna da şükür.#ekmek #perşembe — Eda Serttürk (@edasertturk) 26 Temmuz 2018

#Ekmek

Halk Tv: Ekmeğe büyük zam!

Star: Ekmek fiyatları güncellendi.

A Haber: Bizim zamanımızda nimete verilen değer artmıştır. — Cemal Değer (@cemdegggg) 26 Temmuz 2018