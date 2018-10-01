Ekmeğe Okkalı Zam!

Türkiye Fırıncılar Odası ekmeğe Ankara'da 2 yıldır zam yapmadıklarını belirterek okkalı bir zam yaptıklarını açıkladılar. Ekmek fiyatlarına % 25 oranında zam geldi. Ekmeğin fiyatı 1 TL'den 1.25 TL2ye yükselmiş oldu.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Habertürk TV'nin yayınında ekme yapılan zammı savundu. 2 yıldır ekmeğe zam yapmadıklarını belirten Balcı, un, akaryakıt, işletme ve işçilik giderleri sebebiyle ekmek maliyetlerinde ciddi bir artışın söz konusu olduğuna işaret ederek zam yapmak zorunda olduklarını ifade etti.
Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkan Yardımcısı Fahri Özer de yalnızca Ankara'da değil Türkiye'de 16-17 şehirde ekmek fiyatlarının zamlandığını söyledi.
Eylül ayı başında 50 KG'lık unun fiyatı 75 TL'den 95 TL'ye çıkmış, % 26.6 zam üzerine Ticaret Bakanlığı'ndan müdahale gelmişti. Bakanlık Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatına sınırlama getirerek müdahalede bulunmuştu. Sınırlama getirilen un ihracatının payının, Türkiye'nin toplam un ihracatının yaklaşık % 1'ini oluşturduğu ve fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirileceği açıklanmıştı.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Kimin ..ikinde gramını düşürür yine 1 tl den satarlar
Az olmus ya 5 tl olsun fakir fukara ölsün daha ekmekde alamasinlar ne olacak bu devletin hali
Gramajini dusurmedimi ibneler zamyapmadilarda frincilarda değil kabahat unun cuvalini 2katina çıkaran hükümette suc
Herşeye zam.En iyisi Hiçbirşey yememek
Elektrik harcama zam
Doğalgaz harcama zam.say say bitmez.
Kaşıkla gelen kepçeyle gidiyor
Ekmeğe zam iyi olmuş en çok israf edilen çöpe atılan etmekti