Ekmeğe Okkalı Zam!

Türkiye Fırıncılar Odası ekmeğe Ankara'da 2 yıldır zam yapmadıklarını belirterek okkalı bir zam yaptıklarını açıkladılar. Ekmek fiyatlarına % 25 oranında zam geldi. Ekmeğin fiyatı 1 TL'den 1.25 TL2ye yükselmiş oldu.



Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Habertürk TV'nin yayınında ekme yapılan zammı savundu. 2 yıldır ekmeğe zam yapmadıklarını belirten Balcı, un, akaryakıt, işletme ve işçilik giderleri sebebiyle ekmek maliyetlerinde ciddi bir artışın söz konusu olduğuna işaret ederek zam yapmak zorunda olduklarını ifade etti.

Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkan Yardımcısı Fahri Özer de yalnızca Ankara'da değil Türkiye'de 16-17 şehirde ekmek fiyatlarının zamlandığını söyledi.

Eylül ayı başında 50 KG'lık unun fiyatı 75 TL'den 95 TL'ye çıkmış, % 26.6 zam üzerine Ticaret Bakanlığı'ndan müdahale gelmişti. Bakanlık Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatına sınırlama getirerek müdahalede bulunmuştu. Sınırlama getirilen un ihracatının payının, Türkiye'nin toplam un ihracatının yaklaşık % 1'ini oluşturduğu ve fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirileceği açıklanmıştı.

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