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Ekmeğe Gizli Zam!..

Ekonomik Kriz nedeniyle birçok ürüne zam üstüne zam gelirken ekmeğ gizli zam dikkat çekti. Ekmeğe yapılan zam tepki çekmesin diye gramaj düşürüldü.

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Ekmeğe Gizli Zam!..

Ekonomik Kriz nedeniyle birçok ürüne zam üstüne zam gelirken ekmeğ gizli zam dikkat çekti. Ekmeğe yapılan zam tepki çekmesin diye gramaj düşürüldü.

22 Eylül 2018 Cumartesi 20:40
Ekmeğe Gizli Zam!..

Kocaeli’de Fırıncılar Odası ekmeğe yapılan zam tepki çekmesin diye 250 gram olan ekmeğin gramajını 200 grama düşürdü. Hakkari'de ise ekmeğe 50 kuruş zam yapıldı.

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı Fırıncılar Odası ekonomik kriz sebebiyle artan giderler dolayısıyla fiyatlarına zam yaptı. Oda yetkilileri un, yağ, susam, maya, nakliye gibi bütün giderlerin artması sebebiyle uygulamaya koyduğu zammı gizledi.

Tepki çekmemek için ekmek fiyatını artırmayan, bunun yerine ekmeğin gramajını düşüren oda yetkileri yaptıkları uygulama ile somun ekmeğin % 20 zamlanmasını sağladı.

Tam buğday ekmeğine de gizli zam geldi. Tam buğdaya yapılan zam oranı ise % 25 oldu. 750 gram somun ekmek, 2.000 gram Trabzon ekmeği, 800 gram köy ekmeği ve sarı buğday ekmeği satıştan kaldırıldı.

Öte yandan İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre; bugün Hakkari’de de 220 gram 1 TL’lik ekmeğin fiyatı 1 lira 50 kuruşa çıktı. Ekmeğe % 30 zam yapıldı.

Yıl sonu gelmeden tüm Türkiye genelinde ekmeğe zam yapılacağı da konuşulanlar arasında yer alıyor.

Kaynak : Milli Gazete

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
ekmeğe gizli zam
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Sezgin 2 saat önce

Verin tayyibe verin sonra way niye zam geldi way disgucler way turkiyede kriz miriz yok way soyle way boyle diye diye batirdilar ulkeyi kimsenin sucu yok tek suclu ak parti iktidari

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Çiftçi 1 saat önce

Yok canımm kriz mriz ne krizi

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