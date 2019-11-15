Ekim Ayında İstihdam Piyasasının Yükselen Yıldızı Perakende Sektörü Oldu!

Kariyer.net’in her ay yayınlanan on binlerce iş ilanı ve 12 milyonu aşkın iş başvurusuna dayanarak oluşturduğu İstihdam Endeksi, istihdam piyasasına ilişkin güncel verileri paylaşmaya ve yeni iç görüler ortaya çıkarmaya devam ediyor. Ekim ayında yayınlanan yeni iş ilanı sayısı geçen yıla oranla (+%14) arttı. Endeks verilerine göre, ekimde en fazla iş ilanı yayınlayan sektör Tekstil oldu.

İstihdam endeksi verileri, geçen aya göre sektörler bazında incelendiğinde ise iş ilanı sayısı en çok artan sektörler; Elektrik & Elektronik (+%6) ve Finans-Ekonomi (+%6) oldu. Yapı (+%4), Bilişim (+%3), Üretim- Endüstriyel Ürünler (+3%), Ticaret (+%2), Hizmet (+%2) ve Perakende (+%2) sektörleri de geçen aya göre iş ilanı sayısını arttıran sektörler sıralamasında yer aldı. Perakende sektörü (+%33) geçen yılın aynı ayına göre en fazla artış yaşayan sektör olarak öne çıktı.

Ekim ayında geçen aya göre yükselişte olan sektörlerde öne çıkan pozisyonlar incelediğinde;

-Elektrik & Elektronik sektöründe; Satış Mühendisi, Makine Mühendisi ve Yazılım Mühendisi pozisyonlarının ilan sayılarında artış görüldü.

-Yapı sektöründe; İnşaat Mühendisi, Şantiye Şefi ve İç Mimar pozisyonlarının ilan sayılarında artış yaşandı. Yapı sektöründe ayrıca, Proje Müdürü ve Teknik Ofis Mühendisi pozisyonları geçtiğimiz aya göre ilan sayılarını arttıran diğer pozisyonlar oldu.

-Üretim- Endüstriyel Ürünler sektöründe; Satış Mühendisi, Makine Mühendisi, Ar-Ge Mühendisi, Kalite Mühendisi ve Proje Mühendisi pozisyonları yükselişe geçti.

-Finans-Ekonomi sektöründe; Müşteri Temsilcisi, Satış Uzmanı, Yazılım Uzmanı ve İş Analisti pozisyonları en fazla ilan verilen pozisyonlar arasında yer aldı.

-Bilişim sektöründe; Kıdemli Yazılım Uzmanı, Satış Uzmanı, Arayüz Yazılım Uzmanı ilan sayılarını en çok arttıran pozisyonlar oldu. Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonu ise bilişim sektöründe en çok ilan yayınlanan pozisyonlar oldu.

-Hizmet sektöründe; Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, İş Yeri Hekimi, Avukat ve Muhasebe Uzmanı pozisyonları öne çıkan pozisyonlar oldu.

Perakende sektöründe geçtiğimiz yıla göre büyük hareketlilik yaşandı

Ekim ayında, geçtiğimiz yıla göre iş ilanı sayısında en fazla artışı yaşayan (+%33) Perakende sektöründe; Mağaza Müdürü (+%15) ve Mağaza Satış Danışmanı (+%7) pozisyonları geçen aya göre artış kaydederek öne çıkan pozisyonlar oldu.

Diğer yandan geçen aya göre en fazla iş ilanı yayınlayan ilk on şehir sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Muğla, Kayseri ve Trabzon oldu. Bu şehirlerde yayınlanan iş ilanı sayılarında, geçen yıla göre de artış yaşadığı görüldü. Geçen yıla göre artış gösteren iller sırasıyla; Trabzon(+%48), İzmir (+%36), İstanbul-Avr.(+%36), Ankara (+%36) , Kayseri (+%27), Adana (+%27), İstanbul-Asya (+%12) ve Kocaeli (+%10)oldu.

Tekirdağ ve Kırıkkale’de canlılık

Ekim ayında şehir bazında ilan sayısı en fazla olan sektörler; İstanbul(Avrupa): Tekstil, İstanbul(Asya): Bilişim, Ankara: Bilişim, Bursa: Otomotiv, Kocaeli: Üretim-Endüstriyel Ürünler, İzmir: Bilişim, Antalya: Turizm, Tekirdağ: Sağlık, Eskişehir: Üretim-Endüstriyel Ürünler, Gaziantep: Tekstil, Adana: Sağlık, Konya: Sağlık, Muğla: Turizm şeklinde sıralandı.

Ekim ayında, iş ilanı sayılarında geçen aya göre en çok artış gösteren iller incelendiğinde ise Tekirdağ (+%6) ilk sırada yer aldı. Tekirdağ'ı; Kırklareli (+%5), Ankara (+%3), Manisa(+%3) ve Çanakkale (+%3)izledi. Tekirdağ ve Kırklareli’de Sağlık, Ankara’da Bilişim, Manisa’da Üretim-Endüstriyel Ürünler ve Çanakkale’de Eğitim sektörü geçen aya göre en fazla ilan yayınlanan sektörler oldu.

Mavi yaka istihdamının nabzını “İşin Olsun” tutuyor

Kariyer.net’in mavi yaka istihdamına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ve şimdiye kadar 3,5 milyonun üzerinde kişi tarafından indirilen İşin Olsun platformu; istihdamın geleneksel yollarla sağlandığı mavi yaka segmentinin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye’nin en hızlı büyüyen, ücretsiz mavi yaka iş ve eleman bulma platformu olan İşin Olsun’un, ekim verileri de mavi yaka işe alımlarında hareket yaşandığını gösterdi. Mavi yaka çalışanlarla, eleman arayan işverenleri buluşturan platformda, işveren sayısı 190 bine ulaştı. İşin Olsun’un verilerine göre ekim ayında adaylar en çok; Garson, Temizlik Görevlisi, Sekreter, ve Komi ilanlarına başvurdu.

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