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EGM'ye 123 Kamu Personeli Daha Alınacak-Kadro Dağılımı Belli Oldu

Resmi Gazete'de bir ilan yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yayımlanan kararda EGM'ye 123 memur alımı daha yapılacağına yer verildi.

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EGM'ye 123 Kamu Personeli Daha Alınacak-Kadro Dağılımı Belli Oldu

Resmi Gazete'de bir ilan yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yayımlanan kararda EGM'ye 123 memur alımı daha yapılacağına yer verildi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 09:54
EGM'ye 123 Kamu Personeli Daha Alınacak-Kadro Dağılımı Belli Oldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde boş bulunan kadrolarda bazı değişiklikler yapıldığına yer verildi.

23 Haziran tarihli kararda, memur alımı ile ilgili önemli ifadelere yer verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında ait bazı kadrolarda değişiklik yapılmasına dair karar başlığı ile yayımlanan kararda, bazı kamu murumlarına memur alımında değişiklik yapıldığına yer verildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında yapılan değişikliklere bakıldığında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 573 kadronun dereceleri değiştirilirken 123 kadronun da unvanı değiştirildi. 

Buna göre daha önce 123 memur alımı için ayrılan kadroların unvanları değiştirildi.

Tablo şu şekilde;

Buna göre daha önce Müfettiş, Başpolis Memuru, POMEM Müdürü, Başpolis memuru ve Tkenisyen Yardımcısı kadrolarına yapılacak 123 memur alımının sağ tarafta yazan kadrolarla değiştirildiğine yer verildi.

İLANLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde boş bulunan bu kadrolara memur alımları, seçimden sonra yapılacak. Yılın ikinci yarısında yapılacak bu alımlar açıktan mülakat ile yapılacak. İlanlar yayımlandığı anda KPSSCAFE'de olacak. Bildirim alarak ilanlardan haberdar olmak için;

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