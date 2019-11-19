E-ticarette yılın indirim dönemi için geri sayım başladı!

E-ticaretin referans merkezi Akakçe, tüketicinin fiyat indiriminin ne derece gerçek olduğunu anlayabilmesi için son altı aydaki fiyat değişimini gösteriyor, indirimleri canlı yayınlıyor.

Ayrıca indirimden faydalanmak için çeşitli ipuçları veriyor.

E-ticarette başlayıp hızla bütün perakende dünyasını saran Black Friday (efsane Cuma, muhteşem Cuma...), Cyber Monday (Siber Pazartesi) gibi bütün tüketicilerin merakla beklediği dönemsel indirim günleri için geri sayım hızla sürüyor. Bu yıl 29 Kasım’da gerçekleşecek olan Black Friday ile birçok üründe cazip indirimlerin gündeme gelmesi, hatta bazı firmalarınindirimlerini 2 Aralık’taki Cyber Monday’e kadar devam ettirmesi bekleniyor.

Türkiye’de de hızla yaygınlaşan bu indirim günleri, e-ticaret pazarının gelişmesine katkı sağlarken, tüketicilere de avantajlı alışveriş yapma fırsatı sunuyor. Her yıl birbirinden çarpıcı indirimler karşısında şaşkınlığa uğrayan tüketiciler,“Doğru ürünü, en uygun fiyatla ve en güvenilir satıcıdan nasıl temin ederim” sorusunun cevabını ararken, e-ticaretin referans merkezi Akakçe, kampanyalı satışlara hazırlık için çeşitli öneriler sıralıyor.

ODTÜ Teknokent’te kurulduğu 2000 yılından bu yana internet kullanıcılarına en ucuz fiyatları sunmak üzere faaliyet gösteren Akakçe’nin Genel Müdürü Koray Karataş, “Çılgın indirim kampanyalarının düzenlendiği bugünlerde avantajlı alışveriş için çok dikkatli ve araştırmacı olmak gerekiyor” dedi.

Karataş’ın indirim dönemlerinde yanılmamaları için tüketicilere sunduğu ipuçları şöyle:

İhtiyaç listesini belirleyin. Fiyatları indirim döneminden önce takip etmeye başlayın. Alacağınız ürünün farklı satıcılardaki fiyat ve indirim oranlarını kontrol edin. Geçmişe dönük fiyat analizlerini inceleyin. İndirime değil, fiyata bakın. Paket fiyatına değil, birim fiyatına dikkat edin. Ucuz alırken neyi eksik aldığınızı göz önünde bulundurun İndirim döneminde yoğunluktan kargoda aksama yaşanabileceğini de unutmayın!

Tüketici, gerçek indirim olup olmadığını Akakçe’den öğreniyor!

Akakçe Genel Müdürü Koray Karataş, “Black Friday, CyberMonday gibi dönemsel indirim kampanyaları arttıkça tüketicinin fiyat indiriminin ne derece gerçek olduğunu kontrol etmek ihtiyacı ortaya çıktı. Akakçe olarak bu ihtiyaca yanıt vermek için ürünün son 6 aydaki fiyat değişimini aynı ekranda ziyaretçilerimize sunuyoruz. Böylelikle bir indirimin gerçek fiyat üzerinden yapılıp yapılmadığı kolayca tespit edilebiliyor. Anlık indirimleri de “Canlı Yayın” bölümümüzde listeleyip alışverişçiye sunarak en güncel fiyatları yakalamasını sağlıyoruz. Tüketiciler herhangi bir sitedeki indirimi kontrol etmek için Akakçe’ye giriyor, ürünü aratıyor ve fiyat grafiğini kontrol ediyor. Büyük ihtimal içi rahatlayınca, gerçekten indirim olduğunu anlayınca da alışverişini tamamlıyor” diye konuştu.

Akakçe Hakkında Akakçe, tüketiciyi doğru ürün, doğru satıcı ve doğru fiyatla buluşturan bir alışveriş platformudur. ODTÜ Teknokent'te kurulduğu 2000 yılından bu yana internet kullanıcılarına en ucuz fiyatları sunan Akakçe, Türkiye'de hızla büyüyen e-ticaret sektörünün referans merkezi olarak çalışıyor. Aylık 20 milyonun üzerinde ziyaretçiyle Türkiye'nin e-ticaret pazarının yüzde 95'ine tek platform üzerinden, hızlı ve kolay erişim sağlayan Akakçe, hızla büyüyen 40 kişilik uzman ekibinin yanı sıra geniş satıcı ağı sayesinde tüketicilerin aradıkları her türlü ürün için birinci adres haline geldi. Yıllık büyüme ortalaması yüzde 30’un üzerinde olan Akakçe üzerinden gerçekleşen e-ticaretin toplam hacmi 100 milyon dolara ulaşıyor.

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