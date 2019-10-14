E-Ticarette Günlük İşlem 1,5 Milyonu Aştı

İnternetten kartla yapılan ödeme işlemleri adedi, 2019’un ilk yarısında günlük 1,5 milyonu aştı.

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, 18-34 yaş grubundaki gençlerin yoğun ilgisi sonucu, e-ticaret rakamlarının hızla gelişmiş ülkeler seviyesine yükseldiğini, hatta bazı verilerde öne geçildiğini bildirdi.

Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) 2019 Raporu’na göre, online alışverişte mobilin payının ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, Fransa gibi devlerin bile üzerinde olduğunun altını çizen Kayral, şunları söyledi:

“Online alışverişte yaşanan artış rakamlara da yansıyor. Bankaların verilerine göre, internetten yapılan kartlı alışverişte günlük işlem adedi 2014’te 521 bin iken 2015’te 622 bine, 2016’da ise 720 bine, 2017’de 920 bine, 2018’de de 1 milyon 210 bine yükseldi. 2019’un ilk yarısında günlük işlem adedi 1 milyon 541 bin oldu. Bu rakamlar sadece kartla yapılan işlemlere ait. Türkiye’de online alışverişin yüzde 85’i kartla, kalanı da EFT, kapıda ödeme gibi diğer seçeneklerle yapılıyor. EFT, kapıda ödeme seçeneklerini tercih edenler de hesaba katıldığında, günlük işlem adedi 1,7 milyonu buluyor.”

-Uygun fiyat tercih nedeni

Kayral, online alışverişin ağırlıklı olarak ürünlere en uygun fiyatla ulaşma imkanından dolayı tercih edildiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

“E-Ticaretin lokomotifi olan genç nüfus online alışverişin avantajlarını kullanmayı seviyor; çarşı pazar gezmek yerine aradığı ürünün en uygun fiyatlısını birkaç saniye içinde karşılaştırma sitelerinde bulabiliyor; tatilini ve katılacağı etkinlikleri, fırsat sitelerini kullanarak çok ucuza getirebiliyor; ayrıca tüm bu alışverişlerini de Avantajix.com gibi alışveriş yaptıkça para veren siteler üzerinden geçerek yapıp ekstra kazançlar sağlıyor.”

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