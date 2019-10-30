E-Ticaretin Gözü Kasım Ayında!

500'e yakın sanal mağazayı tek çatı altında toplayarak, bu mağazalardan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com'un kurucu ortağı Güçlü Kayral, kasım ayındaki kampanya günlerinde ; anne, baba ya da sevgililere atfedilen özel günlerden bile daha fazla online alışveriş yapıldığının altını çizdi.

Kasım ayının, 2018 yılı istatistiklerine göre Temmuz’dan sonra en fazla kartla internetten ödeme yapılan ikinci ay olduğunu kaydeden Kayral, şunları söyledi:

"Geçen yıl 13 milyar liranın üzerinde internetten kartla ödeme yapılan 3 ay var; sırasıyla Temmuz (13,7 Milyar TL) , Kasım (13,5 Milyar TL) ve Eylül (13,3 Milyar TL). Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) verilerine göre e-ticarette en büyük pay, tatil-seyahat harcamaları olduğu için Temmuz’un ilk sırada olması normal. Eylül de okul alışverişi dönemi. Kasım ayının hiç dönemsel özelliği olmamasına karşın Anneler Günü'nün olduğu Mayıs, Babalar Günü'nün olduğu Haziran, Sevgililer Günü'nün olduğu Şubat ya da yılbaşı alışverişlerinin yapıldığı Aralık ayını bile geçmesi dikkat çekici.”

Kasım kampanyalarının gözde alışveriş sitesi Çinli Aliexpress’in bu yıl çok önemli bir rakibi olacağını vurgulayan Güçlü Kayral, “Geçen yıl Türkiye pazarına giren Amazon da pazardan büyükçe bir dilim almak için yoğun kampanyalar düzenleyecek. Global şirketlerin rekabeti, yerli firmaları da hareketlendiriyor. Kampanyalara 30 milyona yakın kişinin katılması, cironun 20 milyar lirayı aşması hedefleniyor.” dedi.

Türk firmalarının kampanyalarını global şirketler gibi bir günle sınırlı tutmayıp 2-3 güne yaydıklarını anımsatan Kayral, “Ürünlerinde yüzde 80-90 indirim uygulayan siteler oluyor. Kampanya düzenleyen bu sitelere bir de Avantajix.com üzerinden gidenler, ayrıca üste nakit para kazanarak inanılmayacak derecede ucuza alışveriş yapmış oluyorlar. Bu dönemde firmalarla birlikte özel sayfa, yarışma gibi çalışmalar yaparak, satışlarını artırmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Kayral, 11 ve 29 Kasım'daki kampanyaların Avantajix.com üzerinden takip edilebileceğini sözlerine ekledi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA