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E-Ticaretin Gözü Kasım Ayında!

Çin'de "Bekarlar Günü", Türkiye'de ise "Yılın En Uğurlu Günü" adıyla çılgın indirimlerin yapıldığı 11 Kasım (11.11) ile bu yıl 29 Kasım’a denk gelen Black Friday/Şahane Cuma kampanyalarına 30 milyona yakın kişinin katılması bekleniyor.

E-Ticaretin Gözü Kasım Ayında!

Çin'de "Bekarlar Günü", Türkiye'de ise "Yılın En Uğurlu Günü" adıyla çılgın indirimlerin yapıldığı 11 Kasım (11.11) ile bu yıl 29 Kasım’a denk gelen Black Friday/Şahane Cuma kampanyalarına 30 milyona yakın kişinin katılması bekleniyor.

30 Ekim 2019 Çarşamba 10:09
E-Ticaretin Gözü Kasım Ayında!

500'e yakın sanal mağazayı tek çatı altında toplayarak, bu mağazalardan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com'un kurucu ortağı Güçlü Kayral, kasım ayındaki kampanya günlerinde ; anne, baba ya da sevgililere atfedilen özel günlerden bile daha fazla online alışveriş yapıldığının altını çizdi.

Kasım ayının, 2018 yılı istatistiklerine göre Temmuz’dan sonra en fazla kartla internetten ödeme yapılan ikinci ay olduğunu kaydeden Kayral, şunları söyledi:

"Geçen yıl 13 milyar liranın üzerinde internetten kartla ödeme yapılan 3 ay var; sırasıyla Temmuz (13,7 Milyar TL) , Kasım (13,5 Milyar TL) ve Eylül (13,3 Milyar TL). Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) verilerine göre e-ticarette en büyük pay, tatil-seyahat harcamaları olduğu için Temmuz’un ilk sırada olması normal. Eylül de okul alışverişi dönemi. Kasım ayının hiç dönemsel özelliği olmamasına karşın Anneler Günü'nün olduğu Mayıs, Babalar Günü'nün olduğu Haziran, Sevgililer Günü'nün olduğu Şubat ya da yılbaşı alışverişlerinin yapıldığı Aralık ayını bile geçmesi dikkat çekici.”

Kasım kampanyalarının gözde alışveriş sitesi Çinli Aliexpress’in bu yıl çok önemli bir rakibi olacağını vurgulayan Güçlü Kayral, “Geçen yıl Türkiye pazarına giren Amazon da pazardan büyükçe bir dilim almak için yoğun kampanyalar düzenleyecek. Global şirketlerin rekabeti, yerli firmaları da hareketlendiriyor. Kampanyalara 30 milyona yakın kişinin katılması, cironun 20 milyar lirayı aşması hedefleniyor.” dedi.

Türk firmalarının kampanyalarını global şirketler gibi bir günle sınırlı tutmayıp 2-3 güne yaydıklarını anımsatan Kayral, “Ürünlerinde yüzde 80-90 indirim uygulayan siteler oluyor. Kampanya düzenleyen bu sitelere bir de Avantajix.com üzerinden gidenler, ayrıca üste nakit para kazanarak inanılmayacak derecede ucuza alışveriş yapmış oluyorlar. Bu dönemde firmalarla birlikte özel sayfa, yarışma gibi çalışmalar yaparak, satışlarını artırmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Kayral, 11 ve 29 Kasım'daki kampanyaların Avantajix.com üzerinden takip edilebileceğini sözlerine ekledi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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E-Ticaretin Gözü Kasım Ayında!EticaretKasım
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