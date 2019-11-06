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E-Ticaret, 11.11 Bekarlar Günü'ne Hazırlanıyor

E-Ticaret siteleri, Kasım ayının ilk alışveriş festivali 11.11 Bekarlar Günü’ne büyük indirimlerle hazırlanıyorlar.

E-Ticaret, 11.11 Bekarlar Günü'ne Hazırlanıyor

E-Ticaret siteleri, Kasım ayının ilk alışveriş festivali 11.11 Bekarlar Günü’ne büyük indirimlerle hazırlanıyorlar.

06 Kasım 2019 Çarşamba 10:15
E-Ticaret, 11.11 Bekarlar Günü'ne Hazırlanıyor

500’ü aşkın sanal mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen site Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, Çin’de başlayan ve son yıllarda tüm dünyaya yayılan 11.11’in Türkiye’de de ilgiyle takip edildiğini söyledi.

Dijital mağazaların, 11.11’e özel çok büyük indirimler, fırsatlar, kupon kodu, hediye çeki gibi sürprizlerle tüketicilerin karşısına çıkacağını kaydeden Güçlü Kayral, şunları söyledi:

“Son dönemde 11 Kasım, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. ‘Yılın En Uğurlu Günü’, ‘11.11 Alışveriş Festivali’ gibi adlar da kullanılarak, hemen her sektörde çok ciddi indirimlerin yapıldığı kampanyalar düzenleniyor. 11 Kasım, bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Türkiye’deki E-Ticaret sitelerinin çoğunluğu, cumartesi ve pazarı da katarak 11.11’i üç günlük alışveriş festivaline dönüştürecekler. Partneri olduğumuz 500’ü aşkın sanal mağazanın 11.11 kampanyalarını Avantajix.com üzerinden de takip etmek mümkün olacak. Alışverişlerini Avantajix.com gibi para iadeli siteler üzerinden yapan tüketiciler, her alışveriş karşılığı nakit para da kazanabilecek,11.11’in mutluluğu katlanmış olacak.”

11.11 BEKARLAR GÜNÜ NEDİR?

Global bir alışveriş festivaline dönüşen 11.11’in başlangıcı, Çin'de üniversite öğrencilerinin ilk kez 1993 yılında başlattıkları bir etkinliğe dayanıyor. Bekar olan ve bundan mutluluk duyan insanlar, bekarlıklarını her yıl 11 Kasım'da dostları ile kutluyor. Bu ilginç günün 11.11 tarihinde kutlanmasının sebebi ise Çin'de 1 sayısının bekarlığı temsil etmesi.

Çinli elektronik ticaret siteleri bu özel günü 2012 yılında farklı bir konsepte dönüştürerek müşterilere çılgın indirimler sunulan bir alışveriş festivaline dönüştürdü. 11.11 Bekarlar Günü'nde yapılan indirimler ve kampanyalar ile markalar stok eritirken kullanıcılar ihtiyacı olan ürünleri 11.11 indirimi ile avantajlı fiyatlarla satın alıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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