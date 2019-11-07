​e-Dönüşüm, fatura masraflarını kuruş seviyesine düşürecek!

Türkiye’de her yıl 2 bin 500’e yakın şirket faaliyete başlıyor. Ciro ve faaliyet alanı fark etmeksizin üretilen belge sayısı önemli ölçüde maliyet, iş gücü ve kâğıt tüketimine yol açıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu dezavantajları ortadan kaldırmaya yönelik ilk adımı, cirosu 10 milyon TL’nin üzerindeki şirketleri e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçirmekle attı. Ekim ayında yayımlanan yeni tebliğ ise ciro sınırını 5 milyon TL’ye çekerek sisteme dâhil olacak yeni firma sayısını 100 binin üzerine çıkaracak. Türkiye’nin ilk özel entegratör şirketlerinden olan Digital Planet Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Vural yeni gelişmeleri değerlendirdi;

Ciro alt sınırı 1 milyon TL’ye çekilebilir

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yeni yayımladığı tebliğe değinen Adnan Vural; “Şu an için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğ nedeniyle e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçişlerde hız daha da artacak. Yayımlanan tebliğ kapsamında yıllık cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflere 1 Temmuz 2020'ye kadar e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirildi. Bu son tebliğe göre; e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet gibi hâlihazırda faaliyette olan belgelere ilave olarak e-Sigorta Belgesi, e-Gider Pusulası, e-Dekont ve e-Döviz Alım Satım Belgelerini düzenleyen mükellefler de dâhil edildi. Gelecekteki beş yıllık süreçte yeni elektronik belge türleri ile kamu kuruluşlarına ilişkin zorunluluklar getirileceğini öngörmek mümkün. Buna ek olarak; elektronik belgelerin kullanımını yaygınlaştırmak adına geçiş zorunluluklarında, firmalar için belirlenen ciro alt sınırının 1 milyon TL’ye kadar çekilebileceğini söyleyebiliriz” dedi.

Şirketlerin yakın gündeminde e-Dönüşüm hareketliliği bulunuyor

Yıl sonu yaklaşırken ve yeni seneye geçerken e-Dönüşüm uygulamalarının kullanımında çok daha yoğun bir hareket yaşanacağını söyleyen Adnan Vural; “GİB’in yayımladığı yeni tebliğ kapsamında; e-Fatura’yı gönüllü veya zorunlu olarak kullanan tüm mükelleflerin 1 Ocak 2020 itibariyle e-Arşiv Fatura kullanmaları zorunlu oldu. e-Belge mükellefi olmayan firmalar ise 1 Ocak 2020’den itibaren günlük belirli limitlerin üzerinde kâğıt fatura kesemeyecekler. Fatura üst limitlerinde günlük uygulama olarak şahıslar için 30.000 TL, mükellefler için 5.000 TL sınırı belirlendi ve parçalı fatura kesilemeyecek. e-İrsaliye’de ÖTV l, ÖTV III listesindeki ürünlerle ilgili firmalar ve Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı tüm firmalara da zorunluluk geliyor. Bu firmalar için de son geçiş tarihi 1 Temmuz 2020. Tebliğ kapsamında vergiden muaf olmayan avukat, mali müşavir, serbest çalışan doktor, mimar, mühendis gibi serbest çalışan kişiler de 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak kesecekler” dedi.

Adnan Vural: “e-Dönüşüm sürecinde dikkatli olun”

Firmaların e-Dönüşüm süreçlerinde aldıkları kararlarda dikkatli davranmaları ve özellikle veri güvenliği konusuna dikkat çeken Adnan Vural; “Türkiye’de e-Fatura mükelleflerinin yüzde 85’i özel entegratörleri tercih ediyor. Bu süreçte karar alırken tüm sonuçları hesaplayarak hareket etmek gerekiyor. Evet, bu makul de olsa bir maliyet ama kısa sürede avantaja dönüşen bir sistem. e-Dönüşüm süreci için ücretsiz sunulan çözümler de var ancak, bu sistemlere dahil olduğunuzda bütün şirket ve mali verilerinizi kontrolsüz şekilde paylaşmış oluyorsunuz. Üstelik bu bilgilerin ne amaçla kullanılacağını bilmiyorsunuz. Tasarruf ediyorsunuz diye sunulan hizmet bedeli bile size, iki katından fazla bir tutar olarak sunulurken bu tür yanıltıcı ifadelere karşı dikkatli olunması gerekiyor. Verileriniz bunlardan daha değerli. e-Dönüşüm’e geçerken, verilerinizi kendi kontrolünüzde istediğiniz finansal kuruluşla paylaşmanızı ve ayrıcalıklı hizmet almanızı sağlayabilecek çözümler bulunuyor. Unutmamak gerekiyor ki; alınacak hizmet basit bir hizmet değil, güvenebileceğiniz, işinize göre çözüm üretecek, 7/24 ulaşılabilir iletişim gerektiren bir hizmettir. Biz Digital Planet olarak güçlü ve güvenilir e-Fatura altyapımız ile hizmet sunuyoruz. Bunun yanında müşterilerimiz finansal hizmetleri istediği bankadan çok daha rekabetçi fiyatlarla, üstelik herhangi bir bağımlılık olmadan alabilirler. İşinize katma değer sağlamak için de uzun vadeli düşünerek hareket etmek gerekiyor” dedi.

e-Dönüşüm Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak

e-Dönüşüm sürecinde e-Fatura hizmetine 2008 yılında başladıklarını ifade eden Digital Planet Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Vural, yıllık 1 milyar adet e-Fatura hacmi ile 12 binin üzerinde firma için bugüne kadar 6 milyar adet elektronik fatura ürettiklerini söyledi. Adnan Vural; “Her bir kâğıt fatura için kargolama maliyeti de düşünüldüğünde şirketleri 5-7 TL gibi bir masrafa ek olarak 10 yıl boyunca arşivleme ve gereksiz iş yükünden kurtarmış olduk. Toplam fatura hacmine göre şirketlerin keseceği bir e-Fatura’nın maliyeti kuruşlar seviyesine iniyor. Ayrıca 50 bin adet sayfa için 1 ağaç kesiliyor, kağıt tüketimini önemli ölçüde azaltması sayesinde e-Dönüşüm ürünlerinin çevreye de büyük katkı sağlayan uygulamalar bütünü olduğunu söyleyebiliriz. Yayımlanan yeni tebliğ, toplamda 200 binin üzerinde firmanın dijitalleşmesi anlamına geliyor. e-Dönüşüm entegrasyonu her açıdan Türkiye ekonomisine çok önemli katkılar sağlayacak” dedi.