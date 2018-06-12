Düşük Faizli Yüzde 20 İndirimli Konut Kampanyasında Flaş Gelişme !

İndirimli ev alacaklar dikkat: Yüzde 20 indirimli ev kampanyası 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, bir son dakika açıklaması yaptı. Durbakayım, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve İNDER iş birliğiyle düzenlenen kampanyanın aşırı talep gördüğünü ve bu nedenle kampanya süresinin 15 gün uzatma kararı aldıklarını bildirdi.

Araya bayram tatilinin girmesi nedeniyle çok sayıda kişinin başvuru süresinin uzatılmasını istediğini aktaran Durbakayım, "İlk başlangıçta 41, daha sonra 50'yi geçen firmaların bir kısmı kampanya için ayırdıkları dairelerin tamamını sattı. GYODER, İNDER ve KONUTDER üyesi firmalarımız, satışta olan projelerinden sınırlı sayıda dairesini bu kampanya kapsamına almıştı. Kampanyaya sundukları dairelerin tamamını satan üye firmalarımız, kampanyayı daha erken bitirebilir." dedi.

Beklenenden daha yüksek bir başarı gösteren, sektöre ve ekonomiye can suyu katan kampanya hakkında açıklama yapan Durbakayım, bu kampanya kapsamında15 Mayıs-11 Haziran'da yaklaşık 2 bin adet konut satıldığını aktardı.

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin de GYODER olarak, KONUTDER ve İNDER ile birlikte hayata geçirdikleri kampanya sonrası satış ofislerine girenlerin sayısının ciddi derecede arttığını, kampanyaya katılan bazı firmaların telefonlarının yoğun başvuru nedeniyle kilitlendiğini, satış ofislerinde, özellikle hafta sonları hem projeleri incelemek hem de konut almak isteyen tüketicilerin ilgisinden dolayı yoğunluk yaşandıklarını söyledi.

Geçtiğimiz ay Başbakan Binali Yıldırım'ın duyurduğu, önce bankaların ardından da konut üreticilerinin destek verdiği yeni kampanya ile yüzde 0,98 faiz oranına ek yüzde 20 indirim fırsatı sunarak özellikle orta gelir grubuna ev sahibi olma imkanı sağladıklarını bildiren Yetgin, konut alıcılarının ilgisi sonucu, sadece 3 kamu bankasının verdiği konut kredisi rakamlarının bugün itibarıyla 6 milyar liraya ulaştığını aktardı.

Yetgin, yaptığı açıklamada "Bu oranın yüzde 80 olduğunu varsayarak diğer bankaları da eklediğimizde, bu kısa süre içinde toplam 8 milyar lirayı bulan konut kredisi kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu güç birliği kampanyasının, hem vatandaşa hem sektöre hem ülkemiz ekonomisine katkıda bulunduğuna inanıyoruz. Ev almayı planlayan ancak sınırlı imkanları olan vatandaşlarımız bu fırsatları iyi değerlendirmeli." ifadelerini kullandı.

Yetgin, tüm gelişmeleri değerlendirerek, daha fazla konut alıcısının yararlanması amacıyla GYODER, İNDER ve KONUTDER olarak aldıkları ortak kararla kampanyayı 30 Haziran'a kadar uzatma kararı aldıklarını bildirdi.

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