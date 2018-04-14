Dünyanın En Zor Sınavlarından Birini Geçti Londra'daki Türk Taksici Konuştu

İngiltere'nin başkenti Londra her şeyiyle dünyada parmakla gösterilen başkentlerden birisi olarak gösteriliyor. Trafik adabı ve taksicileriyle de bilinen Londra'da taksici olmak hayli zor.

Burada taksici olmak isteyen kişiler 2-3 seneyi bulan sınavlardan geçiyor. NTV'ye konuşan Londra'daki Türk Taksici Özgür Kalay :"Sınav 5 seneye kadar sürebiliyor. Kişinin durum kapasitesine göre. Tüm sınav aşamalarının sonunda bir diploma alıyoruz. Sınavların ilk bölümü yazılı, sözlü sınav var, direksiyon sınavı da yapıyoruz.

Londra'da 20 km. çapı içerisinde herhangi bir yerden bir yere yanlışlık yapmadan akıcı bir şekilde gidiyoruz. En kısa güzergahı seçemeyen taksici olamıyor. Sizi karakter olarak deniyorlar. Terbiyenize, adabınıza, giyiminize bakıyorlar. Londra içerisinde hizmet edeceğiniz kişilere Londra'nın meşhur taksisini temsil edebilecek misiniz buna bakıyorlar. Taksicilerin kısa mesafe sınırı yok. Uzun mesafede sınır var. 25 km.'nin üzerindeyse götürmek zorunda değiliz fakat 5 adım dahi olsa kısa mesafede bir şey diyemeyiz. Götürmek zorundayız, mahkeme durumu olabiliyor. Aylık 5 bin paund civarında (30 bin tl) kazanıyoruz. Londra'da orta sınıf birinin normal hayat kuracağı şekilde kazanıyorduk. Uber gelince biraz düştü, fakat UBER şoförleri bizim gibi eğitimli değil , müşteriler bunu gördükten sonra tekrar artışa geçtik" dedi.

#Source (Kaynak) : https://www.ntv.com.tr/video/ekonomi/dunyanin-en-zor-sinavi-turk-taksici-anlatti,_XjqEQwfE0mo9dpSuSXr-Q

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