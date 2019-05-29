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Dünyanın en rekabetçi ekonomileri açıklandı; işte Türkiye'nin sıralaması

Lozan merkezli Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü’nün (IMD) sıralamasına göre ABD, dünyanın en rekabetçi ülkesi statüsünü Singapur’a bıraktı. 63 ülkenin yer aldığı listede Türkiye 51’inci, Rusya 45’inci sırada bulunuyor.

Dünyanın en rekabetçi ekonomileri açıklandı; işte Türkiye'nin sıralaması

Lozan merkezli Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü’nün (IMD) sıralamasına göre ABD, dünyanın en rekabetçi ülkesi statüsünü Singapur’a bıraktı. 63 ülkenin yer aldığı listede Türkiye 51’inci, Rusya 45’inci sırada bulunuyor.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 07:17
Dünyanın en rekabetçi ekonomileri açıklandı; işte Türkiye'nin sıralaması

Lozan merkezli Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü’nün (IMD) sıralamasına göre ABD, dünyanın en rekabetçi ülkesi statüsünü Singapur’a bıraktı. 63 ülkenin yer aldığı listede Türkiye 51’inci, Rusya 45’inci sırada bulunuyor.

Sputnik’in haberine göre, ABD, IMD’nin hazırladığı ‘World Competitiveness ranking 2019’ listesinde, bir önceki döneme göre iki basamak birden gerileyerek üçüncü sıraya yerleşti.

IMD’nin açıklamasına göre, ABD’nin en rekabetçi ekonomi statüsünün kaybetmesinin başlıca sebepleri, yakıt fiyatlarındaki artış, yüksek teknoloji ihracatının zayıflaması ve dolar kurundaki dalgalanmalar oldu.

Dünyanın en rekabetçi 10 ekonomisi sırasıyla şöyle:

1 - Singapur (+2)

2 - Hong Kong

3 - ABD (-2)

4 - İsviçre (+1)

5 - BAE (+2)

6 - Hollanda (-2)

7 - İrlanda (+5)

8 - Danimarka (-2)

9 - İsveç

10 - Katar (+4)

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