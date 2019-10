Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı!

Great Place to Work ile Fortune’un birlikte gerçekleştirdiği “Dünyanın En İyi Çok Uluslu İşverenleri” araştırmasında yer alan şirketler, güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu boyutlarında analiz edildi. Analiz sonuçları, çalışanların güven kültürünü içselleştirebilen şirketlerde daha mutlu bir şekilde çalıştıklarını gösterdi.

Tahtın yeni sahibi Cisco

Dünya genelinde 5 binden fazla çalışana sahip, aynı zamanda 58 ülke veya bölgede Great Place to Work'ün Ulusal En İyi İşverenleri listesinde yer alan şirketlerin bulunduğu listenin analizi sonucunda liderliği Cisco aldı. İkinci sıra Hilton'un olurken, bir önceki yılın lideri Salesforce bu sene üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Yüzde 86'sı çalışma arkadaşına güveniyor

“Güven” global çapta gerçekleşen analizde; tüm dünyadaki çalışanların ortak olarak birleştiği değer oldu. Çalışanlar, “harika bir iş yerini” genel olarak liderlerin güvenilirlik, saygı ve hakkaniyet gösterdiği bir yer olarak tanımladı. Dünyanın En İyi İşverenleri'nde çalışanların %86'sı bu iş yerinde uzun süre kalmak istediklerini, %88'i ise işlerinde ekstra çaba göstermeye istekli olduklarını belirttiler. Çalışanların %86'sı iş yerlerindeki çalışma arkadaşlarına güvendiklerini söylediler. Bu sonuç, Great Place to Work'ün 9 yıl önce başladığı araştırmalara kıyasla, Dünyanın En İyi 25 İşverenleri'nde çalışanların "çalışmak için harika bir iş yeri" olarak belirlediği değerlerde %5 oranında artış olduğunu gösterdi.

Asya'da çalışma saatleri baskı oluşturuyor

Araştırmada Latin Amerika'daki politik ve ekonomik karışıklığın çalışanlar ve kurumların işini zorlaştırdığı, Asya'da haftada 70 saatlik çalışma süresinin çalışanlar üzerinde baskı oluşturduğuna ilişkin sonuçlar elde edildi. Avrupa'da haklar ve sorumluluklarla ilgili endişelerin yaşandığı, Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'da ise sık sık yapılan kurumsal faaliyetlerin çalışanları negatif yönde etkilediği ortaya çıktı.

Avrupa’da adalet, Latin Amerika’da güvenlik ön planda

Bölgesel farklılıklara dikkat çeken Great Place to Work Türkiye Ülke Müdürü Eyüp Toprak, "Great Place to Work'ün gerçekleştirdiği ve 3,4 milyon çalışanın katıldığı ‘İş Yeri Kültürü Araştırması’nda, Amerika ve Kanada'da takım ruhunun hayati önem taşıyor. Latin Amerika'da psikolojik güvenliğin kilit önemde olduğu görüldü. Avrupa ve Asya'da ise çalışanlar adalet ve iş yaşam dengesi konularında hassasiyet gösteriyorlar" dedi.

Dünyanın En İyi Çok Uluslu İşverenleri listesi:

1. Cisco 2. Hilton 3. Salesforce 4. DHL Express 5. Mars Inc 6. SAP SE 7. EY 8. Stryker Corparation 9. SAS 10. WORKDAY 11. The Adecco Group 12. Roche 13. Mercado Libre 14. American Express 15. Adobe 16. AbbVie 17. Intuit Inc. 18. Admiral Group PLC. 19. Belcorp 20. Scotia Bank 21.Atento 22. Natura 23. MCDONALD'S 24. Santander 25. AT&T Latin America