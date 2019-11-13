Dünyanın en büyük üreticilerinden Aksa Jeneratör, Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda

168 ülkeye ulaşan ihracatı ve küresel sektörde ilk beş üretici arasında olmasıyla Türkiye ekonomisine yüksek katkı sunan Aksa Jeneratör, Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na (China International Import Expo) katıldı. İkinci kez düzenlenen ve açılışı Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jingping tarafından yapılan fuar, Şanghay'daki Çin Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde 05-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Çin Devlet Başkanı ile ziyaret ettiği fuar, yabancı yatırımcıları Çin pazarına tanıtmayı hedefliyor.

Türk bayrağını tüm dünyada dalgalandırıyor

35 yıldır uzmanlık ve güvenin simgesi olan Aksa Jeneratör, global başarılarıyla Türk ekonomisine güç katıyor. 20 yıldır Afrika pazarında yer alarak bu kıtanın gelişimini destekleyen Aksa Jeneratör'ün Türkiye, Çin ve ABD'de üç üretim tesisi bulunuyor. Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika’da 14 ofis, 3 temsilcilikle hizmet veren Aksa, Çin’in önemli ithalatçıları arasında yerini aldı.

Uluslararası fuarlarda yer alarak Türk bayrağını çok daha fazla ülkede dalgalandırmak üzere çalıştıkları kaydeden Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, Aksa’nın 168 ülkeye ihracat ile dünya çapında bir oyuncu olduğunu hatırlattı. Çin’deki güçlü yapılarının bir Türk markası olarak tüm dünya pazarlarındaki konumuna olumlu etkilerini vurgulayan Peker, “Aksa Jeneratör’ün 2025 yılına kadar dünyada en büyük ilk üç üretici firmadan biri olması hedefiyle çalışıyoruz. Bu anlamda Çin pazarındaki gücümüzü artırmamız çok önemli” dedi.

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