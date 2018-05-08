Dünya Liderlerinin Maaşı Açıkladı-İşte Erdoğan'ın Sırası

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü dünyada en çok maaş alan liderlerin bu maaşlarını açıkladı.

OECD tarafından açıklanan verilere göre 32 ülkenin bulunduğu listenin sonunda yıllık 57 bin 772 dolarlık maaşıyla Polonya Başbakanı Mateuz Morawiecky yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ise yıllık 148 bin 626 dolar maaşı ile 23’ncü sırada yer aldı.

KİŞİ BAŞI GELİRLE KIYASLANDIĞINDA

OECD tarafından açıklanan bu verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla ile kıyasla, aldığı maaş ile listenin 3’ncü sırasında bulunuyor. Erdoğan'ın önünde Meksika devlet başkanı ve Şili cumhurbaşkanı yer alıyor.

TRUMP 400 BİN DOLAR KAZANIYOR

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump görevi dolayısıyla yıllık 400 bin dolarlık maaş ödemesi alıyor. Trump, seçim kampanyası döneminde maaşını bağışlama kararı almıştı. Görevinin ilk yılında, bu vaadine sadık kalarak 378 bin 333 doları eğitim ve sağlık alanında bağışlar için kullandı.

Başkan, ayrıca her ABD vatandaşı gibi yaptığı bağışlar nedeniyle vergi indiriminden de istifade ediyor.

TRUMP'IN KİŞİSEL MAL VARLIĞI

Forbes dergisi tarafından açıklanan verilere göre ABD Başkanı Trump’ın kişisel mal varlığı 3 milyar 700 milyon USD.

OECD ülkelerinde liderlerin yıllık gelirleri ise şu şekilde :

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