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​Dünya İhracatında İtalyanlarla Liderlik Yarışı

Türkiye, çocuk tekstil ürünleri ihracatında 4 milyar TL’lik pazar payına yaklaştı. Çocuk abiye üretiminde ise İtalya’dan sonra dünyanın en büyük üreticisi konumunda yer alan ülkemiz, ihracattaki pazar payını dünyada yaklaşık yüzde 17‘ye yükseltti. Çocuk abiye sektöründe tasarım açısından yarattığı farklılıkla Türkiye, üretim ve ihracatta dünya devlerini geride bıraktı. Bu kulvarda büyük hedefleri bulunan, abiye ve çocuk giyiminde önde gelen üretici firmalar, dünya pazar paylarını arttırabilmek adına 38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarında buluşacak.

​Dünya İhracatında İtalyanlarla Liderlik Yarışı

Türkiye, çocuk tekstil ürünleri ihracatında 4 milyar TL’lik pazar payına yaklaştı. Çocuk abiye üretiminde ise İtalya’dan sonra dünyanın en büyük üreticisi konumunda yer alan ülkemiz, ihracattaki pazar payını dünyada yaklaşık yüzde 17‘ye yükseltti. Çocuk abiye sektöründe tasarım açısından yarattığı farklılıkla Türkiye, üretim ve ihracatta dünya devlerini geride bıraktı. Bu kulvarda büyük hedefleri bulunan, abiye ve çocuk giyiminde önde gelen üretici firmalar, dünya pazar paylarını arttırabilmek adına 38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarında buluşacak.

13 Kasım 2019 Çarşamba 09:20
​Dünya İhracatında İtalyanlarla Liderlik Yarışı

Türkiye Avrupa Birliği üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında en yüksek doğum oranına sahip ülke konumunda bulunuyor. Buna paralel olarak bebek ve çocuk giyim sektörü ülkemizde, en yüksek büyüme potansiyeline sahip sektör olarak bir adım öne çıkıyor. Bebek çocuk sektöründe faaliyet gösteren uluslararası firmaların iştahını kabartan Türkiye; kaliteli, uygun fiyatlı ve hızlı teslimat sağlayan yerli üreticileri ile pazardaki payını ve rekabet gücünü her geçen gün arttırıyor.

Türkiye’nin abiye çocuk giyiminde önde gelen üretici firmaları, 8-11 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul CNR Fuar Merkezi’nde düzenlenecek CBME Türkiye fuarına katılıyorlar. CBME Türkiye Fuar Direktörü Hatice Dinçer; “Türkiye son 10 yılda abiye çocuk giyiminde çok önemli yol kat etti. Bu gelişimi desteklemek adına bizler de yeni pazarlara ulaşmak isteyen üreticilere çok önemli fırsatlar sunuyoruz. Katılımcı firmalarımız halihazırda Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler gibi yakın coğrafyalara ihracat yapıyorlar. Bizler de fuarımızda; 110 ülkeden 15 binin üzerinde ulusal ve uluslararası alıcıyı, 0-16 yaş arası son moda çocuk abiye giyim koleksiyonlarını ve diğer alt gruplardan ürünlerini sergileyecek 650’den fazla katılımcı markamızı 4 gün süreyle aynı çatı altında buluşturmak için hazırlıklarımızı tamamladık.” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
dünya ihracatında italyanlarla liderlik yarışı
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