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Dumankaya Şirketleri için Tasfiye Kararı Verildi

Dumankaya Şirketleri'nin tasviyesi kesinleşti. TMSF'den resmi açıklama geldi. İşte Detaylar...

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Dumankaya Şirketleri için Tasfiye Kararı Verildi

Dumankaya Şirketleri'nin tasviyesi kesinleşti. TMSF'den resmi açıklama geldi. İşte Detaylar...

15 Mayıs 2018 Salı 17:24
Dumankaya Şirketleri için Tasfiye Kararı Verildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde bulunan Dumankaya şirketlerinin tasfiye edileceği öğrenildi. TMSF , 23 Eylül 2016 tarihi itibariyle Dumankaya şirketlerine kayyum olarak atanmıştı. TMSF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Dumankaya'nın tasfiyesine yönelik karar alındığı bildirildi. Yapılan resmi bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı : 

TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı’nın 27.02.2018 tarih 4551 sayılı yazısında; Fon Kurulu’nun 23.02.2018 tarih ve 2018/105 sayılı kararı ile 6758 sayılı Kanunun 19’uncu maddesi; 6758 sayılı Kanunun 19’ncu Maddesinin Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar, 6578 sayılı Kanunun 20/1 maddesi ile 5411 sayılı Kanunun 134/9 maddesi ve bu fıkraya istinaden çıkarılan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesine Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca şirketin tasfiye edilmesi uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Aşağıdaki adı yazılı Grup Şirketlerinin tasfiyesine ve sicilden terkin olunmasına dair hazırlık işlemleri ile ilan ve bilançonun hazırlanması işlemlerine yönelik olarak 6758 sayılı Kanunun 19’ncu Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar hükümleri gereği şirketin hazırlanacak bilançosu esas olmak üzere;

Şirketlerden alacaklı olanlar ile menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların yazılı alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve senet, defter özeti ve benzeri delillerin asıl veya tasdikli suretlerini tevdi etmeleri,
Şirkete borçlu olanların kendilerini ve borçlarını bildirmeleri;
Hazırlanacak sıra cetvelinin tebliğini esas adreslerini bildirmeleri ve tebliğ masrafını vermeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda;

Şirket mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların; o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları şirket yönetim kurulu emrine tevdi etmeleri, etmezlerse rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

Yukarıdaki hususları yerine getirmeyen ilgililer hakkında şirket kayıtlarında yer alan bilgiler kapsamında işlem işlem tesis edileceği;
Hususları da dikkate alınarak ilandan itibaren bir ay içinde yapılacak bildirimlerin aşağıda yer alan tebligat adresine yapılması ilan edilir.

Şirket Ünvanları: 1) Dumankaya Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.

2) Dumankaya Holding A.Ş.

3) Dumankaya Kentsel Dönüşüm Proje Geliştirme A.Ş.

4) Dumankaya ve Mazaya İnşaat A.Ş.

5) Shov Oto Sanayi ve Ticaret A.Ş.

6) Dumankaya Teknoloji A.Ş.

Tebligat Adresi : Ankara Yolu Pendik Kavşağı Dumankaya İş Mrk. Kat:3 Pendik/İstanbul

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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